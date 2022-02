Glapiński: wzrost gospodarczy w IV kwartale wyniósł ok. 7 proc. PKB

GUS szacuje obecnie wzrost gospodarczy w całym roku 2021 na 5,7 proc. To oznacza wyraźne przyspieszenie dynamiki PKB w IV kwartale 2021 r., do ok. 7 proc. – wynika ze środowej wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego na konferencji prasowej.

„Mamy bardzo silne ożywienie aktywności gospodarczej mimo kolejnych fal zachorowań, które są na szczęście mniej groźne dla ludzi, są także mniej groźne dla gospodarki" - powiedział w środę na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego.