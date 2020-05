Gliwicka kopalnia wstrzyma wydobycie przez koronawirusa

Gliwicka kopalnia Sośnica, gdzie potwierdzono dotąd 43 przypadki zakażenia koronawirusem, od środy do końca tygodnia wstrzyma wydobycie węgla - zdecydowała we wtorek Polska Grupa Górnicza (PGG). To trzecia kopalnia spółki, wstrzymująca wydobycie z powodu SARS-CoV-2.

Od początku ubiegłego tygodnia eksploatację wstrzymały także kopalnie: Jankowice (część rybnickiej kopalni ROW), gdzie zakażone są 132 osoby, oraz Murcki-Staszic w Katowicach, gdzie choruje 94 pracowników. Okres wstrzymania produkcji przedłużono w tych zakładach do 10 maja. Teraz do grupy kopalń, które nie wydobywają węgla, dołączy także Sośnica.



"Po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji oraz na wniosek dyrekcji kopalni Sośnica, sztab kryzysowy Polskiej Grupy Górniczej rekomendował zarządowi czasowe ograniczenie produkcji w kopalni Sośnica od środy 6 maja do niedzieli 10 maja. W tym okresie w kopalni nastąpi minimalne obłożenie załogi wynikające z niezbędnych potrzeb dla bezpiecznego funkcjonowania zakładu" - poinformował we wtorek rzecznik PGG Tomasz Głogowski.



Decyzja - jak podała Grupa - spowodowana jest pandemią koronawirusa Covid-19 i troską o bezpieczeństwo pracowników. "Procedury wprowadzone na czas epidemii zadziałały w spółce prawidłowo, a poprzez decyzję o ograniczeniu wydobycia spółka chce maksymalnie obniżyć ryzyko zachorowań wśród pracowników i sprawić, by po okresie epidemii zakłady mogły normalnie i bezpiecznie funkcjonować" - dodał rzecznik.



W kopalni Sośnica kwarantanną objęto 110 pracowników, z których 43 osoby miały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.



Jak poinformował Głogowski, w PGG zintensyfikowano wszystkie działania związane z profilaktyką, a spółka wprowadziła daleko posunięte procedury ochronne. Przeprowadzane są kolejne testy wśród pracowników w kwarantannie - w tym celu uruchomiono dodatkowe cztery wymazobusy, których obsługa pobiera próbki od pracowników.



"Systematycznie przeprowadzana jest także dezynfekcja najbardziej newralgicznych miejsc - łaźni, lampowni, cechowni i ważnych ciągów komunikacyjnych. Codziennie odbywa się pomiar temperatury u wchodzących na teren zakładu pracowników. W każdym oddziale PGG powołany został sztab kryzysowy, który na bieżąco koordynuje działania związane z zapewnieniem pracownikom bezpieczeństwa" - poinformował rzecznik największej górniczej firmy.



Łącznie wśród 41-tysięcznej załogi PGG potwierdzono dotąd 273 przypadki koronawirusa, a liczba osób objętych kwarantanną wyniosła 1362. Oprócz pracowników kopalń Jankowice, Murcki-Staszic i Sośnica infekcję SARS-CoV-2 potwierdzono u trzech górników z kopalni Marcel w Radlinie (podobnie jak Jankowice, jest to część kopalni zespolonej ROW) oraz u jednego pracownika należącego do PGG Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych.



O 18 zakażonych osobach poinformowała także Jastrzębska Spółka Węglowa - to 14 górników z kopalni Pniówek w Pawłowicach oraz czterech pracowników firmy świadczącej usługi dla tej kopalni. Ponadto koronawirusa potwierdzono u 23 górników z bytomskiej kopalni Bobrek-Piekary, należącej do spółki Węglokoks-Kraj.



Według przekazanych we wtorek rano danych sanepidu, w woj. śląskim zakażanie koronawirusem potwierdzono dotąd łącznie u 2755 osób; we wtorek poinformowano o 99 nowych przypadkach infekcji. Od początku epidemii w regionie zmarło 130 chorych, a 599 osób wyzdrowiało. Pobrano ponad 33,3 tys. próbek do testów na obecność SARS-CoV-2, z czego 837 minionej doby.