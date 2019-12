Globalna sprzedaż wymaga dużych inwestycji

Eksport wymaga długofalowej strategii złożonej z wielu czynników. Mlekovita w tym celu zatrudnia specjalistów, bada trendy i mocno inwestuje w innowacje

Mlekovita to największy eksporter spożywczy w Polsce — za granicą sprzedaje już ponad 40 proc. swojej produkcji. Wyroby mleczarskie tej firmy trafiają obecnie aż do 159 krajów świata, w tym do 28 państw Unii Europejskiej i do 131 krajów spoza UE. O pozycji lidera wśród polskich firm spożywczych świadczą m.in. wyniki finansowe firmy, która od kilku lat działa jako Grupa Mlekovita, złożona z 20 zakładów produkcyjnych, 32 własnych hurtowni i ponad 140 sklepów firmowych Mlekovitka. Dzięki temu przychody rosną dynamicznie — w ciągu ostatnich 20 lat wzrosły aż 16-krotnie, osiągając w 2018 r. poziom około 4,7 mld zł.

WAŻNE WSPARCIE: Dariusz Sapiński, prezes Mlekovity przyznaje, że ekspansję na odległe rynki jego firmie umożliwia m.in. współpraca z instytucją finansową o globalnym zasięgu i doświadczeniu w obsłudze handlu zagranicznego. [FOT. ARC]

— Już podsumowanie pierwszego półrocza wskazywało, że Mlekovita prawdopodobnie zakończy 2019 r. z kolejnym rekordem przychodów, które przekroczą 5 mld zł — zauważa Dariusz Sapiński, prezes Grupy Mlekovita.

Na mocnej pozycji

Pierwszy zakład dzisiejszej Mlekovity ruszył ponad 90 lat temu w Wysokiem Mazowieckiem, zatrudniając wówczas 30 osób. Koncentrował się wtedy wyłącznie na produkcji serów i masła. W latach 90. firma zaczęła błyskawicznie rozszerzać swój asortyment, budując kolejne fabryki, a także przejmując spółdzielnie mleczarskie niemal w całej Polsce (m.in. w Morągu, Zakopanem, Lubawie, Działdowie, Baranowie, Kościanie, Suszu, Białej Podlaskiej, Trzebownisku, Sanoku czy Świeciu). Spółka m.in. w 2009 r. uruchomiła fabrykę do produkcji sera mozzarella w Kaliningradzie. Rok później otworzyła największą na świecie fabrykę konfekcjonowania sera (zakład w Lubawie).

Jak podkreśla Dariusz Sapiński, osiągnięcie przez Mlekovitę pozycji lidera w produkcji i eksporcie wyrobów mleczarskich byłoby niemożliwe bez ścisłej współpracy z rolnikami. Obecnie Mlekovita współpracuje z 15 tys. producentów mleka, którzy dostarczają do jej zakładów 8 mln litrów mleka dziennie. To także udział armii 5 tys. pracowników obsługujących ponad 180 linii produkcyjnych, składających się na nowoczesny park maszynowy. Aż 12 z nich stanowi wyposażenie największej na świecie fabryki pakującej sery, w której każdego miesiąca konfekcjonuje się blisko 4 tys. ton serów dojrzewających. Około 20 tys. ton takich serów marki Mlekovita trafiło już w tym roku poza granice Polski.

W 2018 r. Mlekovita wyeksportowała około 30 proc. swojej produkcji na rynki całego świata. Dzięki wszystkim podejmowanym działaniom, a także możliwościom tworzonym przez kolejne inwestycje w rozwój bazy technicznej, technologicznej oraz produktowej Mlekovita może oferować kolejne grupy asortymentowe, w tym takie, których dotychczas nie miała w portfolio. Dziś jednym z kluczowych Case study 11 Globalna sprzedaż wymaga dużych inwestycji PARTNER PUBLIKACJI PULS BIZNESU, 16 GRUDNIA 2019 produktów eksportowych spółki są tzw. proszki mleczne.

— Oddana do użytku w 2018 r. fabryka proszków mlecznych pozwoliła osiągnąć znaczący wzrost w kategorii proszków mlecznych, osiągając poziom 100 tys. ton, które następnie trafiły na rynki całego świata. Zapotrzebowanie na tego typu produkty widoczne jest szczególnie za granicą, stąd dzięki tak istotnej nowej inwestycji zamierzamy wzmocnić swoją pozycję eksportową i rozszerzyć asortyment oferowany poza granicami Polski. Zwłaszcza proszki mleczne są ważnym produktem eksportowym ze względu na przedłużoną datę przydatności do spożycia. Chętnie kupują go kraje afrykańskie i azjatyckie — wyjaśnia Dariusz Sapiński.

Eksport to konieczność

Firma utrzymuje dobrą kondycję eksportową dzięki m.in. zatrudnianiu najwyższej klasy specjalistów z Polski i Europy. Z uwagi na szerokie zainteresowanie rynków zewnętrznych firma sukcesywnie pracuje nad pozyskiwaniem nowych rynków zbytu oraz rozszerzaniem zbytu na rynkach już zdobytych.

— Ogromna w tym zasługa najwyższej jakości produktów, dzięki której pokonaliśmy bariery eksportowe — nasze wyroby cieszą się ogromnym, rosnącym uznaniem za granicą. Cenione są również za bezpieczeństwo pod względem zdrowotnym oraz unikatowe wartości odżywcze, dlatego eksportowane są pod marką Mlekovita — opowiada Dariusz Sapiński.

Długookresowa strategia rozwoju firmy jest ukierunkowana na rynki międzynarodowe, choć oczywiście krajowy rynek jest równie ważny. Dariusz Sapiński podkreśla, że cała branża mleczarska wytwarza o ok. 40 proc. produktów więcej ponad krajowe zapotrzebowanie, więc eksport jest koniecznością.

— Wzrost eksportu jest możliwy m.in. dzięki dostosowaniu polskich produktów do specyfiki gustów i smaków preferowanych przez klientów na różnych rynkach. Wykorzystujemy ku temu wszystkie nasze moce, badając trendy i inwestując w kolejne innowacje. Dlatego co roku firma przeznacza duże środki na inwestycje. Nakłady na ten cel w 2019 r. wyniosą około 120 mln zł. Przez ostatnią dekadę zainwestowaliśmy około 1 mld zł — wylicza Dariusz Sapiński.

Szybki transfer

Ekspansję spółki na odległe rynki umożliwia m.in. współpraca z instytucją finansową o globalnym zasięgu oraz doświadczeniu w obsłudze handlu zagranicznego połączonym z praktyczną znajomością funkcjonowania poszczególnych krajów. — Taką instytucją jest bank HSBC, z którym w listopadzie 2011 r. rozpoczęliśmy współpracę w zakresie obsługi finansowej zagranicznych transakcji handlowych, początkowo w zakresie rozliczania i zabezpieczania kontraktów zawartych na rynku chińskim — opowiada Dariusz Sapiński.

Na początku 2019 r. bank wsparł Mlekovitę w przedmiocie gwarancji i dyskonta akredytywy eksportowej na rynku amerykańskim, a obecnie zapewnia gwarancję i inkaso dokumentowe zwiększają- ce bezpieczeństwo rozliczenia transakcji z kontrahentem algierskim.

— Okolicznością decydującą o wyborze banku przy ekspansji na nowe zagraniczne rynki jest sieć oddziałów zlokalizowana na odległych kontynentach wraz z kompetentną kadrą znającą kulturę biznesową danego kraju, regionu itd., gwarantującą fachowe doradztwo i bezpieczeństwo transakcji oraz szybkość transferu środków — wylicza Dariusz Sapiński.

KOMENTARZ EKSPERTA

Gigant eksportu

MICHAŁ BALCERZAK

dyrektor ds. bankowości korporacyjnej, HSBC Polska

Dla krajowych eksporterów Europa jest i pozostanie kluczowym rynkiem — aż 88 proc. z nich wskazuje Stary Kontynent jako swój główny obszar działania, w tym ok. 2/3 planuje dalszy rozwój w regionie. Choć nadal naszym głównym odbiorcą pozostają Niemcy, a następnie — Francja, Rosja, Ukraina, Czechy i Słowacja — to aż 43 proc. rozwijających się polskich firm wymienia nowe rynki jako kluczowy czynnik napędzający biznes. Zdecydowana większość (aż 80 proc.) twierdzi, że handel międzynarodowy będzie zapewniać bezpośrednie korzyści, w tym ograniczać ryzyko, w szczególności wobec zapowiadanego spowolnienia gospodarczego.

Godnym obserwacji przykładem jest strategia polskiego lidera branży producentów mlecznych. Na bazie integracji wielu spółdzielni mleczarskich i w wyniku znaczących inwestycji w produkty wysokiej jakości SM Mlekovita została pierwszym graczem w Polsce, a także w tej części Europy i stale zdobywa odbiorców w różnych zakątkach świata. Według ONZ aktualna liczba państw to 195. Mlekovita dociera ze swoimi produktami zatem już do ponad 80 proc. z nich

Działalność eksportowa może być obarczona dodatkowym ryzykiem, np. związanym z nieznajomością lokalnych regulacji czy kontrahentów, szczególnie w początkowej fazie prowadzenia działalności w danym kraju. Instytucje finansowe posiadające doświadczenie i oddziały na wielu rynkach są w stanie wesprzeć eksporterów, minimalizując te ryzyka, a co ważniejsze, ułatwić realizację transakcji w obrocie międzynarodowym. Źródło: Raport HSBC Navigator: Now, next and how for business. Poland, na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar, N 200 polskich firm, sierpień-wrzesień 2019 r.

