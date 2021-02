Koszt transportu morskiego rośnie, co zaczyna przekładać się na wzrost cen żywności.

Na świecie nasila się rywalizacja o kontenery. Powodem jest różnica prędkości wychodzenia z kryzysu Chin i innych krajów świata. Chiński eksport szybko rośnie i firmy z Państwa Środka są gotowe płacić tak duże premie za kontenery, że bardziej opłaca się wysyłać je puste niż czekać na towar do ich wypełnienia.

- Ludzie nie mogą dostarczyć swojego towaru tam gdzie potrzebują – powiedział Steve Kranig, dyrektor logistyki w IM-EX Global Inc., firmy zajmującej się m.in. transportem ryżu i bananów. – Jeden z moich klientów wysyłał 8 do 10 kontenerów ryżu tygodniowo z Tajlandii do Los Angeles. Obecnie może wysłać tylko 2 do 3 tygodniowo – dodał.

fot. Bloomberg

Z danych Freightos wynika, że koszt przewozu towaru z Chin do USA jest prawie dziesięciokrotnie większy niż w przeciwnym kierunku. Skłania to przewoźników do wysyłania do Chin pustych kontenerów, bez czekania na ładunek dla nich. W Los Angeles, największym porcie kontenerowym USA, trzy na cztery kontenery wracające do Azji są wysyłane puste. W normalnych czasach jest ich ok. połowa.

Są już oznaki wzrostu cen żywności spowodowanej przez wyższy koszt transportu morskiego. Cukier rafinowany osiągnął najwyższą cenę od trzech miesięcy w styczniu. Indie, jego drugi na świecie producent, eksportowały tylko 70 tys. ton cukru w styczniu, czyli mniej niż 20 proc. eksportu notowanego rok wcześniej.

- Jest tak od grudnia – powiedział Steve Kranig z IM-EX Global. – Nie tylko będzie brakowało żywności, ale wszystkiego. Nie byłbym zdziwiony gdyby stawki przewozów morskich w sezonie 2021-2022 wzrosły dwukrotnie w porównaniu do poprzedniego – dodał.