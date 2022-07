Główna ekonomistka Banku Światowego wątpi w uniknięcie recesji

Reinhart zwróciła uwagę, że historia dowodzi iż niezwykle trudno obniżać inflację i nie doprowadzić do recesji.

Carmen Reinhart, fot. Bloomberg

- To co martwi wszystkich, to fakt, że wszystkie ryzyka są po stronie pogorszenia sytuacji – powiedziała główna ekonomistka Banku Światowego w rozmowie z Reutersem.

Zapytana, czy możliwe jest uniknięcie recesji w USA oraz globalnie Reinhart odpowiedziała, że „ocenia to bardzo sceptycznie”. Przypomniała, że kiedy w połowie lat 90. XX wieku udało się w USA tzw. miękkie lądowanie, inflacja sięgała ok. 3 proc., a nie jak obecnie ok. 8,5 proc. Główna ekonomistka Banku Światowego uważa, że Fed powinien zacząć działać zdecydowanie wcześniej i bardziej agresywnie.

Reuters przypomina, że wcześniej w czerwcu Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu w tym roku o prawie jedną trzecią do 2,9 proc. Podkreślił, że w przypadku materializacji zagrożeń wzrost może spaść nawet do 2,1 proc. w tym i 1,5 proc. w przyszłym roku, co będzie skutkować wzrostem per capita bliskim zera.