Główne indeksy GPW na minusie

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły piątkową sesję spadkami. Wśród blue chipów najsilniej zniżkował Cyfrowy Polsat o 4,4 proc.

WIG20 stracił na zamknięciu 1,57 proc. do 2.351,08 pkt. mWIG40 zniżkował 0,71 proc. do 4.241,27 pkt. WIG spadł o 1,26 proc. do 60.755,88 pkt., a sWIG80 o 0,24 proc. do 12.166,85 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 784 mln zł, a na spółkach z WIG20 sięgnęły 663 mln zł.

Wśród blue chipów najsilniej zniżkował Cyfrowy Polsat – o 4,4 proc., PGE i Tauron spadły o 3,8 proc.

Akcje tylko dwóch spółek z WIG20 odnotowały wzrosty – Play zyskał 1,5 proc., a Dino Polska 0,8 proc.

Akcje Tauronu spadły kolejną sesję z rzędu, po tym, gdy spółka poinformowała, że wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA dla obligacji serii TPEA1119 na kwotę 1,75 mld zł osiągnął poziom 3,04x, przekraczając dopuszczalny maksymalny poziom 3,0x, co może stanowić podstawę do żądania wcześniejszego wykupu przez obligatariuszy.

Akcje Pekao straciły 0,8 proc. Po czwartkowej sesji Pekao poinformowało, że zamierza zwolnić do 950 pracowników w okresie od 25 marca do 31 października 2019, a 620 pracownikom zamierza zmienić warunki zatrudnienia w okresie od 25 kwietnia do 31 października 2019. Bank podał, że kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych opublikuje po zakończeniu konsultacji z organizacjami związkowymi i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia, która w całości obciąży wynik banku.

Na szerokim rynku wyróżniły się: Prairie Mining – wzrost o 12,0 proc., Ten Square Games – zwyżka o 4,1 proc, i Oponeo. pl, o 3,0 proc.

Prairie Mining poinformowała, że jej notowania na australijskiej giełdzie ASX zostały począwszy od piątku zawieszone. Spółka wnioskowała o zawieszenie w związku z toczącym się postępowaniem prawnym dotyczącym polskiej kopalni Jan Karski. Obrót akcjami Prairie Mining został zawieszony na ASX do dnia kolejnego potencjalnego wniosku w tej sprawie lub do otwarcia sesji w dniu 9 kwietnia.

Obrót akcjami spółki na GPW i brytyjskim rynku LSE nie został zawieszony. Kurs Prairie Mining na warszawskim parkiecie po piątkowej zwyżce był najwyższy od grudnia 2018.

Ten Square Games poinformował w czwartek po sesji, że szacunkowe skonsolidowane przychody w I kw. 2019 roku wyniosły 45,2 mln zł – wzrost o 213 proc. kdk. Do poprawy wyników gamingowej spółki przyczyniły się m.in. sprzedaż gry wędkarskiej - Lets Fish i symulatora polowań – Wild Hunt.

Analityk Haitong Banku Konrad Księżopolski, w rozmowie z PAP Biznes powiedział, że szacunki wyników Ten Square Games za I kwartał br. okazały się wyższe od jego oczekiwań.

Dodał, że jeśli ostateczny zysk netto za I kwartał osiągnie 14 mln zł, to jego prognoza na cały 2019 rok, która zakłada 45,6 mln zł zysku netto, może okazać się zbyt konserwatywna.

Prezes zarządu Oponeo. pl Dariusz Topolewski powiedział PAP Biznes, że oczekuje w 2019 roku utrzymania kilkunastoprocentowego tempa wzrostu przychodów. W 2018 roku skonsolidowane przychody Oponeo. pl zwiększyły się rdr o 19 proc. do 843 mln zł.