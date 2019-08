Główny doradca ekonomiczny Trumpa: nie ma groźby recesji

Larry Kudlow, główny doradca ekonomiczny prezydenta USA Donalda Trumpa, zapewnił w niedzielę, że mimo rozchwianych nastrojów na giełdach w mijającym tygodniu nie widzi niebezpieczeństwa recesji, a wojna handlowa z Chinami nie szkodzi amerykańskiej gospodarce.

"Nie, nie widzę (groźby) recesji. W mojej ocenie, idzie nam całkiem dobrze. Nie bójmy się optymizmu" - mówił Kudlow w rozmowie ze stacją NBC. W podobnym tonie wypowiedział się w innym niedzielnym wywiadzie, dla stacji Fox News. "Nie ma recesji na horyzoncie. Konsumenci pracują, ich zarobki rosną. Wydają i oszczędzają" - przekonywał.



Mijający tydzień na giełdach upłynął pod znakiem bardzo rozchwianych nastrojów na giełdach, co ma związek z pojawiającymi się obawami o znaczące spowolnienie gospodarcze, a nawet recesję. Te obawy spowodowały, że w środę trzy główne amerykańskie indeksy giełdowe straciły po ok. 3 proc., choć już do piątku odrobiły straty w związku z oczekiwaniami, że Europejski Bank Centralny obniży stopy procentowe.



Ponadto przez krótki czas w mijającym tygodniu rentowność dwuletnich amerykańskich obligacji rządowych była wyższa niż 10-letnich, co jest sygnałem, że inwestorzy tracą wiarę w krótkoterminowe perspektywy amerykańskiej gospodarki. Tymczasem dobry stan gospodarki jest kluczem do ewentualnej reelekcji Trumpa w listopadzie przyszłego roku.



Jednym z głównych powodów zaniepokojenia rynków finansowych jest prowadzona przez jego administrację wojna handlowa z Chinami, której efektem jest wzajemne nakładanie ceł importowych na towary drugiej strony.



Kudlow powiedział, że w ciągu 10 dni odbędą się rozmowy przedstawicieli obu państw na szczeblu zastępców reprezentantów ds. handlu, a jeśli się one zakończą sukcesem, chińska delegacja mogłaby przyjechać do USA, żeby zakończyć spory handlowe. Zastrzegł jednak, że nawet jeśli tak się nie stanie, a groźba wyższych stawek celnych i innych restrykcji nadal będzie wisieć nad światową gospodarką, USA pozostaną "w całkiem dobrej kondycji".