Główny ekonomista JP Morgan: nie będzie recesji w USA w tym roku

W ubiegły tygodniu Jamie Dimon, prezes JP Morgan ogłosił, że szykuje największy amerykański bank na “gospodarczy huragan” widniejący na horyzoncie. Radził inwestorom, aby zrobili to samo. Główny ekonomista banku nie podziela jednak opinii prezesa.

- Nie ma realnego powodu aby obawiać się recesji – powiedział Kasman w telewizji Bloomberg przyznając, że można oczekiwać „pewnego spowolnienia”.

Główny ekonomista JP Morgan uważa, że obecnie w USA pojawiło się wielkie napięcie powstałe między siłami hamującymi gospodarkę a bardzo silnym sektorem prywatnym. Stwierdził, że „zdrowie gospodarstw domowych i firm jest obecnie niezwykłe”.

- Nie będzie w bliskim terminie recesji. Widzimy globalną gospodarkę, z którą będzie OK w drugiej połowie roku, kiedy USA spowolnią, a reszta świata będzie radzić sobie trochę lepiej – powiedział Kasman.

Bloomberg przypomina, że ekonomiści JP Morgan obniżyli w maju prognozę wzrostu gospodarczego USA w drugiej połowie obecnego roku z 3,0 proc. do 2,4 proc., w pierwszej połowie 2023 roku z 2,1 proc. do 1,5 proc., a w drugiej połowie przyszłego roku z 1,4 proc. do 1,0 proc.

Kasman uważa, że głównym hamulcem gospodarki będzie wzrost stóp i redukcja sumy bilansowej Fed.

- Jest duża szansa, że zmniejszą tempo. Ale ostatecznie nie sądzę, że to co widzimy w wycenach rynkowych jest spójne z przejęciem przez Fed kontroli nad inflacją. Fed będzie musiał zrobić więcej. Nie sądzę jednak, aby był gotowy na to lub zasygnalizował, że zrobi więcej w krótkim terminie. Fed nie chce wykreować recesji obecnie – powiedział główny ekonomista JP Morgan.

Odnosząc się do pesymistycznych wypowiedzi Dimona powiedział, że jego szef „ma swoje poglądy”.

- Widzimy spowolnienie gospodarki. Nie widzimy obecnie zbliżania się finansowej burzy. Uważamy, że gospodarka uniknie recesji do końca tego roku – powiedział Kasman.