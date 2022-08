Główny ekonomista MF: spadek po II kw. nie zachwieje dodatnim wzrostem w 2022 r.

Czernicki przypomniał, że zgodnie z środowymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego PKB w II kw. 2022 r. obniżył się o 2,3 proc. w relacji do ubiegłego kwartału, po silnym wzroście zanotowanym kwartał wcześniej (2,5 proc.). Roczne tempo wzrostu (niewyrównane sezonowo) wyniosło 5,3 proc. wobec 8,5 proc. w I kw. br.

„Dane – choć słabsze od oczekiwań ekonomistów – nie powinny być intepretowane jako oznaka silnej recesji w polskiej gospodarce” – zaznaczył główny ekonomista MF. „Po silnych wzrostach PKB w poprzednich kwartałach skutkujących wysokim rocznym tempem wzrostu PKB, spadek po II kw. 2022 roku nie zachwieje dodatnim wzrostem w 2022 r.” – dodał.

Zwrócił uwagę, że obecnie nie ma jeszcze danych o strukturze PKB.

„Przy braku informacji o strukturze wzrostu PKB (w szczególności w sytuacji, gdy wyniki PKB w ujęciu r/r odnoszą się do +zaburzonych+ danych z II kw. lat 2020-2021) szczegółowa analiza przyczyn spadku PKB nie jest możliwa. Recesji nie widać na rynku pracy – stopa bezrobocia na koniec II kw. spadła do 4,9 proc. i jest to najniższy poziom od 30 lat” – stwierdził.

Dodał, że spadek PKB w ujęciu kw/kw nastąpił po ponad rocznym okresie silnej tendencji wzrostowej. Według szacunków Czernickiego średnie tempo wzrostu PKB między I kw. 2021 r. a I kw. 2022 r. wyniosło aż 2 proc. (kw/kw, wyrównane sezonowo), a więc było dwukrotnie wyższe od długookresowej średniej. Tymczasem w UE i strefie euro to tempo wyniosło ok. 1 proc.

„Silna tendencja wzrostowa obserwowana od początku ubiegłego roku w Polsce to efekt kilku czynników, w tym odbudowy aktywności gospodarczej po pandemii, akumulacji zapasów, zwłaszcza na przełomie 2021/2022 r. oraz napływu uchodźców z Ukrainy, co przełożyło się na dodatkowy wzrost sprzedaży detalicznej i konsumpcji prywatnej” – ocenił Czernicki.

Stwierdził także, że spadek aktywności gospodarczej w II kw. w stosunku do I kw. może być w części efektem odreagowania.

„Niewykluczone, że spadek aktywności kw/kw to w części efekt +odreagowania+ silnego wzrostu notowanego w poprzednich kwartałach. Mogła się do tego przyczynić zwłaszcza niższa kontrybucja we wzrost PKB ze strony przyrostu zapasów” – wskazał przedstawiciel resortu finansów. „W całym br. tempo wzrostu PKB pozostanie wyraźnie dodatnie. Wpływ na to ma dobry punkt startu (dobre dane na przełomie 2021 i 2022), bardzo dobra sytuacja na rynku pracy oraz solidne fundamenty polskiej gospodarki” – podsumował.