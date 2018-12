Goldman Sachs i JP Morgan uspokajają w sprawie wzrostu

Obawy inwestorów dotyczące tempa wzrostu gospodarki USA są przesadzone, twierdzą stratedzy banków Goldman Sachs i JP Morgan.

JP Morgan twierdzi, że jeśli ostatnie spadki cen akcji tłumaczyć obawami recesji w USA, to przecena jest nieadekwatnie głęboka w relacji do ryzyka. Podobną opinię ma Goldman Sachs. Wskazał, że ujemny zwrot z S&P500 w okresie ostatnich 12 miesięcy, pierwszy od 2016 roku, historycznie wiązał się ze spadkiem ISM, czyli indeksu aktywności przemysłu przetwórczego, do 50, lub stagnacją wzrostu gospodarczego. Tymczasem w listopadzie ISM wyniósł 59,3, czyli wskazywał na wyraźny wzrost aktywności. Choć w przypadku tempa wzrostu gospodarki USA większość ekonomistów spodziewa się jego spadku, to kluczowe jest jak duże będzie hamowanie. Goldman Sachs wskazuje, że rynek sygnalizuje spadek tempa wzrostu do zera, kiedy według jego ekonomistów wyniesie on 2,5 proc w 2019 roku.

Zobacz więcej David Kostin, fot. Bloomberg

- Ostatnie wyniki rynku akcji zakładają bardziej dramatyczne spowolnienie niż wynika z naszych prognoz. W związku z tym spodziewamy się w krótkoterminowego odbicia S&P500 – napisał David Kostin, strateg Goldman Sachs.