Goldman Sachs: fiasko negocjacji USA z Chinami jest bardzie prawdopodobne

Ekonomiści Goldman Sachs uważają, że negocjacje USA z Chinami raczej nie zakończą się sukcesem do 1 marca kiedy przestanie obowiązywać rozejm w wojnie handlowej.

- Choć uważamy, że szanse są mniej więcej równe, to jednak skłaniamy się do opinii iż negocjacje nie doprowadzą do tego, co jest potrzebne aby uzyskać przedłużenie rozejmu – głosi raport banku.

Ekonomiści Goldman Sachs uważają, że można oczekiwać pośpiesznego gromadzenia zapasów przez importerów w styczniu i lutym.

Jeśli rozejm między USA i Chinami nie zostanie przedłużony, od 1 marca cła na chiński import wartości 200 mld USD wzrosną z 10 proc. do 25 proc.