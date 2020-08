Goldman Sachs: fundusze zarządzane przez kobiety lepsze od zarządzanych przez mężczyzn

Fundusze zarządzane przez kobiety osiągają w tym roku lepsze wyniki od funduszy zarządzanych przez mężczyzn, głównie dzięki względnie większej ekspozycji na duże spółki technologiczne, ogłosił Goldman Sachs.

Analiza banku wykazała, że 43 proc. funduszy zarządzanych przez kobiety, okazało się lepsze od benchmarku jak dotąd w tym roku. W ujęciu skorygowanym o zmienność, znajdujący się w medianie fundusz, w którym portfelem zarządzały tylko kobiety, osiągną ponad dwukrotnie większy zwrot od typowego funduszu zarządzanego tylko przez mężczyzn.

- Zarządzane przez kobiety fundusze wytrzymały wiele wahnięć rynku, a znajdujący się w medianie był lepszy od benchmarku o 50 pkt. bazowych w okresie od początku roku do 23 marca. Z drugiej strony, typowy fundusz, w którym nie było kobiet zarządzających inwestycjami, był gorszy od benchmarku o 20 pkt. bazowych w tym samym okresie – głosi raport strategów Goldman Sachs. – Od dołka rynku, 48 proc. zarządzanych przez kobiety funduszy generowało alfę [zwrot wyższy od benchmarku – red. pb.pl] w porównaniu do tylko 37 proc. w przypadku funduszy całkowicie zarządzanych przez mężczyzn – dodaje.

Stratedzy amerykańskiego banku inwestycyjnego zwracają uwagę, że oznacza to zmianę sytuacji z ostatnich kilku lat, kiedy wyniki funduszy zarządzanych przez kobiety i przez mężczyzn generalnie nie różniły się. Goldman Sachs odnalazł obecnie różnicę we względnej ekspozycji na duże spółki nowych technologii. W przypadku funduszy zarządzanych przez kobiety częściej inwestowały one w takie spółki jak Amazon, Apple, Microsoft czy Tesla. Fundusze zarządzane przez mężczyzn miały większą ekspozycję na duże spółki finansowe, jak Berkshire Hathaway, Wells Fargo czy Visa.