Goldman Sachs i JP Morgan różnią się w ocenie perspektyw złotego

Analitycy największych banków inwestycyjnych z Wall Street różnią się w prognozach dotyczących złotego po zaskakująco dużej obniżce stóp procentowych w ubiegłym tygodniu, która spowodowała największy spadek wartości złotego od początku wojny w Ukrainie, informuje Bloomberg.

Goldman Sachs ocenia, że obniżka stóp procentowych aż o 75 pkt. bazowych, dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej w zeszłym tygodniu, prawdopodobnie spowoduje "przedłużone przekroczenie inflacji" niekorzystne dla złotego. JP Morgan Chase & Co. lepiej ocenia perspektywy złotego wskazując na solidne fundamenty gospodarcze Polski i uważa, że jest on wciąż atrakcyjny do długoterminowych inwestycji.

Analitycy Goldman uważają, że jeśli nie nastąpi poprawa oczekiwań dotyczących wzrostu gospodarczego w Europie jest ryzyko dalszego słabnięcia złotego w perspektywie krótkoterminowej. Obniżyli trzymiesięczną prognozę wartości złotego do 4,65 wobec euro, sześciomiesięczną do 4,6 zł za euro i pozostawili bez zmian prognozę na 12 miesięcy na poziomie 4,55 za euro.

Stratedzy JP Morgan ujawnili, że będą czekać na pojawienie się okazji zainwestowania w złotego w perspektywie długoterminowej, wskazując na korzystny bilans zewnętrzny Polski. Zaczekają jednak aż miną wybory 15 października, po których powinno nastąpić odejście od zbyt luźnej polityki monetarnej i fiskalnej.

Rentowność 10-letnich obligacji Polski denominowanych w walucie lokalnej spadła o 1 punkt bazowy do 5,58 proc. w poniedziałek. Obawy dotyczące inflacji w dłuższym okresie już spowodowały wystromienie krzywej rentowności, ze spreadem między obligacjami dwuletnimi a dziesięcioletnimi wynoszącym 80 pkt. bazowych, najwięcej od 20 miesięcy, zwraca uwagę Bloomberg.

Złoty słabnie w poniedziałek o 0,7 proc. do 4,6430 za euro i jest najsłabszy od kwietnia. Słabnie także o 0,4 proc. do 4,3287 za dolara. Jest najsłabszy do marca.