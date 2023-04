Goldman Sachs nie spodziewa się już podwyżki stóp w USA w czerwcu

Inflacja spadła w marcu w ujęciu rocznym do 5,0 proc. z 6,0 proc. w lutym i jest najniższa od maja 2021 roku. Oczekiwano zniżki do 5,1 proc. W ujęciu miesięcznym inflacja spadła do 0,1 proc. wobec oczekiwanych 0,2 proc. W lutym wynosiła 0,4 proc.

fot. Bloomberg

Goldman Sachs prognozował, że Fed podwyższy stopy procentowe na posiedzeniach w maju i czerwcu. Obecnie spodziewa się ich wzrostu tylko w maju. Wycofanie prognozy podwyżki w czerwcu tłumaczy sygnałami wskazującymi zmniejszenie kredytowania przez banki w reakcji na kryzys wywołany przez niedawny upadek Silicon Valley Banku i banku Signature. Ekonomiści Goldman Sachs wskazują również, że niektórzy członkowie władz Fed wydają się wahać także w kwestii podwyżki stóp w maju.

Rynek widzi obecnie prawie 69 proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w USA o 25 pkt. bazowych w maju. Ocenia na 66 proc. prawdopodobieństwo, że na posiedzeniu w czerwcu stopy się nie zmienią. Szacuje na prawie 50 proc. prawdopodobieństwo obniżki w lipcu o 25 pkt. bazowych.