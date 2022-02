Goldman Sachs obniżył prognozę wartości S&P500 na koniec roku

Stratedzy amerykańskiego banku inwestycyjnego oczekują obecnie, że na koniec roku S&P500 znajdzie się w pobliżu 4900 pkt. Wcześniej prognozowali, że będzie to 5200 pkt. W piątek na zamknięciu indeks miał wartość 4418,64 pkt. Stratedzy podkreślają, że jest większe ryzyko gorszego od prognozy wyniku S&P500 na koniec roku niż lepszego.

- Otoczenie makro w tym roku jest znacząco trudniejsze niż w 2021 roku. Jest duża niepewność co do ścieżki inflacji i polityki Fed – napisał zespół strategów, któremu przewodzi David Kostin.

Goldman Sachs podtrzymał prognozę wzrostu zysku na akcję S&P500 w tym roku o 8 proc. do 226 USD. Wskazał jednak, że zaskakująco wysoka inflacja oznacza dostosowanie wycen.

Po czwartkowych danych o inflacji w styczniu w USA, która okazała się wyższa niż oczekiwano, ekonomiści Goldman Sachs podwyższyli z 5 do 7 prognozę liczby podwyżek stóp w tym roku przez Fed. Oznacza to podwyższanie stóp na każdym posiedzeniu FOMC w tym roku. Goldman Sachs zastrzega, że jeśli inflacja pozostanie wysoka i wymusi na Fed więcej podwyżek stóp niż jest to oczekiwane, S&P500 może stracić 12 proc. i spaść do 3900 pkt. Gdyby zacieśnianie spowodowało recesję amerykańskiej gospodarki, indeks mógłby zejść nawet do 3600 pkt., ostrzegają stratedzy banku.