Bank inwestycyjny Goldman Sachs oczekuje w ciągu sześciu miesięcy wzrostu cen surowców rzędu 13,5 proc. Ropa może sięgnąć 80 dol. za baryłkę, a wzrost popytu na nią ma być najszybszy od 20 lat.

W najnowszej prognozie Commodity Watch Goldman Sachs oczekuje ostrego skoku popytu na ropę, z obecnego poziomu 94,5 mln baryłek dziennie do 99 mln w III kwartale. Będzie się on wiązał z postępami kampanii szczepień przeciwko koronawirusowi w Europie, co m.in. będzie się wiązało z wzrostem liczby podróży.