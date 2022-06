Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wyższa niż oczekiwano inflacja w USA w maju skłoniła Goldman Sachs do zmiany prognozy dotyczącej podwyżek stóp procentowych w USA.

W maju inflacja w USA okazała się wyższa niż oczekiwano, co wywołało duże rozczarowanie. Rynek liczył na to iż jej szczyt mija, dzięki czemu Fed nie będzie musiał agresywnie podwyższać stóp procentowych, co zwiększa ryzyko recesji. Spekulowano o „pauzie” w zacieśnianiu polityki monetarnej możliwej pod koniec tego roku.