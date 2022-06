Goldman Sachs oczekuje już dwóch podwyżek w USA po 75 pkt. bazowych

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Goldman Sachs zmienił w krótkim czasie prognozę podwyżek stóp w USA podając jako powód artykuł w The Wall Street Journal.

Krótko po tym jak prognozował sześć podwyżek stóp przez Fed, z czego pierwsze cztery po 50 pkt. bazowych, Goldman Sachs opublikował kolejną prognozę, zakładającą podwyżki stóp o 75 pkt. bazowych w czerwcu i lipcu oraz o 50 pkt. bazowych we wrześniu i o 25 pkt. bazowych w listopadzie i grudniu. Powodem jest poniedziałkowy artykuł w The Wall Street Journal. Jego autor, Nick Timiraos, napisał, że decydenci z Fed rozważą zaskoczenie rynku podwyżką stóp o 75 pkt. bazowych już w najbliższą środę. Goldman Sachs zwraca uwagę, że publikacja pojawiła się zaledwie dzień po artykule, w którym Timiraos przekonywał iż podwyżka o 75 pkt. bazowych nie jest prawdopodobna. Analitycy banku uważają, że dziennikarz otrzymał “cynk” z banku centralnego, który ma przygotować rynek do agresywnej podwyżki stóp. Zwracają uwagę, że oczekiwane przez nich dwie podwyżki stóp o 75 pkt. bazowych w czerwcu i lipcu doprowadzą główną stopę do poziomu neutralnego, wynoszącego 2,25-2,50 proc.