Goldman Sachs oczekuje wzrostu niewypłacalności spółek nieruchomości w Chinach

Goldman Sachs prognozuje, że w tym roku niewypłacalność ogłosi ok. jedna trzecia chińskich spółek nieruchomości emitujących dług o ratingu „śmieciowym”, informuje Reuters.

Goldman Sachs zwraca uwagę, że 22 chińskich emitentów obligacji „śmieciowych”, którzy jak dotąd w tym roku okazali się niewypłacalni lub zostali zmuszeni do zmiany warunków długu, było powiązanych z rynkiem nieruchomości. Bank podwyższył prognozę niewypłacalności takich chińskich spółek w tym roku z 19 proc. do 31,6 proc. Jednocześnie podwyższył prognozę niewypłacalności emitentów obligacji o ratingu „śmieciowym” w Azji z 9,3 proc. do 15,5 proc. Reuters zwraca uwagę, że tym samym zbliżyła się do rekordowej wartości z 2021 roku, wynoszącej 17,8 proc.