Goldman Sachs: ograniczony wpływ wstrzymania dostaw gazu do Polski i Bułgarii

Goldman Sachs uważa, że wstrzymanie przez Gazprom dostaw do Polski i Bułgarii nie będzie miało dużego wpływu na bilans rynku gazu północno-zachodniej Europy.

Analitycy banku zwracają uwagę, że dotychczasowe dostawy rosyjskiego gazu do Polski, wynoszące wcześniej w tym miesiącu średnio 20 mln metrów sześciennych dziennie mogą być latem zastąpione przez wyższy import LNG, na poziomie 6 mln merów sześciennych dziennie, a także wykorzystanie nadwyżki magazynowej, dającej 7 mln metrów sześciennych dziennie. Brakujące 7 mln metrów sześciennych dziennie może zostać zaspokojone zwiększonym importem z Niemiec do czasu kiedy do Polski zacznie płynąć gaz z Norwegii gazociągiem Baltic Pipe, uważa Goldman Sachs.