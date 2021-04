Goldman Sachs: podwyżka podatków w USA osłabi wyniki spółek

Proponowana przez prezydenta Joe Bidena podwyżka podatków negatywnie wpłynie na wyniki spółek w przyszłym roku, uważa zespół strategów Goldman Sachs.

Biden chce podwyższyć podatek dochodowy dla firm do 28 proc. Zamierza także wprowadzić minimalną stawkę 21 proc. dla ich zagranicznych zysków. Stratedzy Goldman Sachs przekonują, że wprowadzenie propozycji prezydenta bez zmian oznaczałoby obniżenie wzrostu zysku na akcję S&P500 w przyszłym roku do 5 proc. do 190 USD. W mało prawdopodobnym scenariuszu utrzymania obecnej wysokości podatku zysk na akcję S&P500 wzrósłby o 12 proc. do 203 USD.