Goldman Sachs prognozuje 90 USD za ropę Brent na koniec roku

Goldman Sachs podwyższył prognozę globalnej ceny ropy do 90 USD za baryłkę na koniec 2021 roku. Wcześniejsza wynosiła 80 USD.

Stratedzy banku wyjaśniają podwyższenie prognozy zakłóceniem produkcji w Zatoce Meksykańskiej, a także większym niż oczekiwano popytem.

- Choć od dawna mieliśmy „bycze” oczekiwania dotyczące ropy, obecny globalny deficyt podaży ropy jest większy niż oczekiwaliśmy, a odbicie popytu po osłabieniu spowodowanym przez deltę jest większe niż nasza wyższa od konsensusu prognoza w sytuacji globalnej podaży mniejszej od naszej niższej od konsensusu prognozy – głosi raport strategów kierowanych przez Damiena Courvalina.

Goldman Sachs oczekuje, że po osiągnięciu 90 USD przez ropę Brent jej cena spadnie do 80 USD na koniec 2022 roku. W przypadku ropy WTI cena wzrośnie do 82 USD na koniec 2021 roku i spadnie do 77 USD na koniec 2022 roku.

W poniedziałek ropa WTI zdrożała do 75,45 USD i jest najdroższa od 3 lat. Cena ropy Brent dochodziła nawet do 79,87 USD.