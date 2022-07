Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Najnowsze dane o inflacji skłonią Radę Polityki Pieniężnej do podwyższenia głównej stopy w przyszłym tygodniu o 75 pkt. bazowych do 6,75 proc., pisze w najnowszym raporcie Goldman Sachs.

Inflacja wzrosła w czerwcu w Polsce 15,6 proc. z 13,9 proc. w maju. Goldman Sachs uważa, że w nadchodzących miesiącach osiągnie szczyt. Zastrzega, że jeśli nawet nastąpi to w krótkim terminie, to inflacja bazowa będzie rosła do końca roku.