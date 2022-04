Goldman Sachs: RPP znów podwyższy stopy o 100 pkt. bazowych

6 kwietnia Rada podwyższyła stopy po raz siódmy z rzędu, w tym referencyjną o 100 pkt. bazowych. Kolejna podwyżka o 100 pkt. bazowych spowoduje, że będzie ona wynosić 5,5 proc.

W piątek GUS poinformował, że inflacja w kwietniu wzrosła do 12,3 proc. w ujęciu rocznym. W marcu sięgała 11 proc. Rynek oczekiwał wzrostu do 11,4 proc.

Bank zwraca uwagę, że do wzrostu inflacji przyczyniła się głównie zwyżka cen żywności z 9,2 proc. w marcu do 12,7 proc. w ujęciu rocznym i 4,2 proc. w ujęciu miesięcznym, co jest największym następującą po sobie wzrostem w historii.

Goldman Sachs prognozuje, że inflacja bazowa wzrosła w kwietniu o 0,6 pkt. procentowego do 7,5 proc. w ujęciu rocznym.

Bank prognozuje, że w czerwcu inflacja osiągnie w Polsce poziom 13,5 proc. Zastrzega, że wzrost cen może być jeszcze wyższy.