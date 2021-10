Goldman Sachs: w II kwartale 2022 roku stopa w Polsce jak przed pandemią

Analitycy Goldman Sachs przedstawili prognozy dotyczące dalszych zmian stóp procentowych w Polsce.

W raporcie z 7 października analitycy Kevin Daly i Tadas Gedminas prognozują, że w związku z oczekiwanym wzrostem inflacji do 6 proc. pod koniec roku, w listopadzie RPP podwyższy stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. Kolejne podwyżki mają nastąpić w I i II kwartale przyszłego roku, odpowiednio o 50 pkt. bazowych i o 25 pkt. bazowych. Oznaczałoby to powrót głównej stopy polityki do poziomu sprzed pandemii, czyli 1,5 proc.