Goldman Sachs: większa stymulacja mocniej przyspieszy wzrost USA

Przygotowany przez administrację Joe Bidena i przyjęty przez Kongres Plan Ratowania Ameryki, wartości 1,9 bln USD, będzie większym niż szacowano impulsem wzrostowym gospodarki USA, prognozuje Goldman Sachs.

Realizacja stymulacji spowoduje, że w czwartym kwartale tego roku gospodarka USA będzie rosła o 8 proc. w porównaniu do tego samego kwartału 2020 roku, prognozuje amerykański bank inwestycyjny. W całym 2021 roku wzrost sięgnie 7 proc., ocenia Goldman Sachs, który wcześniej zakładał, że wartość stymulacji sięgnie 1,5 bln USD.

- Finałowa wartość ustawy okazała się bardziej zbliżona do propozycji Bidena niż oczekiwaliśmy – napisał Jan Hatzius, główny ekonomista Goldman Sachs.

Bank uważa, że stymulacja najmocniej wpłynie na tempo wzrostu w drugim kwartale, które wyniesie 6-7 proc.

fot. Brendan McDermid/Reuters/Forum

Goldman Sachs ocenia, że kolejna fiskalna inicjatywa, przewidywana w maju lub czerwcu, dotycząca głównie inwestycji w infrastrukturę, może mieć większą wartość niż Plan Ratowania Ameryki, sięgającą ok. 4 bln USD. Będzie jednak rozłożona na dłuższy okres i dlatego powinna mieć mniejszy wpływ na przyszłe tempo wzrostu.

Goldman Sachs prognozuje, że w 2022 roku gospodarka USA wzrośnie o 5,1 proc. To o 0,6 pkt. procentowego więcej niż zapowiadał wcześniej. Oczekuje spadku bezrobocia w przyszłym roku do 3,5 proc. W 2024 roku ma być jeszcze niższe i wynosić 3,2 proc. Bank oczekuje, że bardzo dobra sytuacja na rynku pracy przełoży się w 2022 roku na wzrost wskaźnika cen konsumpcji (PCE) do 2 proc., czyli celu Fed.

- Oczekujemy pierwszej podwyżki stóp w drugiej połowie 2023 roku lub pierwszej 2024 roku – napisali ekonomiści Goldman Sachs.

Bloomberg informował niedawno, że zdecydowana większość ankietowanych przez niego ekonomistów spodziewa się rozpoczęcia podwyżek stóp w 2023 roku. Mediana prognoz przewiduje dwie o 25 pkt. bazowych każda.