Goldman Sachs: zbyt wcześnie, aby liczyć na łagodniejszy Fed

Analitycy Goldman Sachs ostrzegają, że inflacja w USA pozostanie w najbliższym czasie „niekomfortowo wysoka”, a rynki finansowe są obecnie bardziej niż wcześniej narażone na negatywne niespodzianki, informuje MarketWatch.

W ostatnim czasie na rynkach umacniało się przekonanie, że po serii agresywnych podwyżek stóp i oczekiwanym minięciu szczytu inflacji Fed stanie się mniej „jastrzębi”. Widać to było po spadku od czerwca do początku sierpnia nominalnych rentowności o prawie 100 pkt. bazowych, a realnych o 85 pkt. Analitycy Goldman Sachs zwrócili jednak uwagę, że wskaźniki pokazujące rozprzestrzenienie się inflacji wciąż rosły, co oznacza utrzymanie się wysokiej dynamiki wzrostu cen przez następne kilka miesięcy, prawdopodobnie do końca roku.