Gołębie wzleciały za oceanem

3 PYTANIA DO... MARKA ROGALSKIEGO, GŁÓWNEGO ANALITYKA WALUTOWEGO W DM BOŚ

1.Z czego wynika zmiana nastawienia Rezerwy Federalnej? Wydaje mi się, że Fed stara się dostosować politykę monetarną do panujących warunków, a w globalnej gospodarce zaczyna być widoczna coraz większa niepewność. Zmiana podejścia, jaką zaprezentowano w środę wieczorem, to zachowanie banku centralnego, który woli się asekurować. Dynamika PKB będzie hamować, rynek pracy osiągnął apogeum, a inflacja pozostaje nieco przytłumiona. To wszystko świadczy o tym, że mogliśmy dotrzeć do końca cyklu podwyżek, i tak to odbiera rynek. Zaczęto nawet wyceniać obniżkę stóp...