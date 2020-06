Google chce przekazywać dobre wieści

Polska jest trzecim krajem, po Stanach Zjednoczonych i Francji, w którym Google uruchamia nową komendę prowadząca wprost do pozytywnych informacji.

Mało maseczek, niewiele rękawiczek, puste magazyny ze środkami do dezynfekcji i rozgrzany do czerwoności licznik zakażeń. Nic dziwnego, że w takiej atmosferze pojawił się popyt na dobre doniesienia. Najpierw aktor John Krasinski stworzył serię „Same Good News” na portalu YouTube, później w różnych zakątkach świata zaczęli pojawiać się podobni motywatory, a w końcu do gry wszedł sam internetowy gigant.

Google Polska razem z serwisem Outriders uruchamiają projekt, dzięki któremu użytkownicy Asystenta usłyszą streszczenia artykułów poświęconych ludziom i rozwiązaniom zmieniającym świat na lepsze. Przykład? Opowieść o aplikacji podobnej do gry Pokemon Go, której celem jest ratowanie lasów w Indonezji. - Wieści ze świata od zawsze stanowiły niezbędny element naszego życia, a obecnie czytamy, oglądamy i słuchamy więcej informacji niż kiedykolwiek wcześniej. Czasem można mieć wrażenie, że stykamy się tylko z negatywnymi wiadomościami. Współpracując z Outriders przy uruchomieniu w Polsce funkcji „Powiedz mi coś dobrego” pokazujemy, że technologia może pomóc odnajdywać i promować inspirujące, dobre wiadomości - mówi Adam Malczak z Google Polska. Żeby dostać porcję pozytywnych informacji trzeba uruchomić Asystenta Google’a i wypowiedzieć komendę „powiedz mi coś dobrego” albo „powiedz mi dobre wiadomości”. Newsy czyta Jakub Górnicki, współzałożyciel Outriders, a za dobór przekazywanych treści odpowiada zespół tego portalu. Baza ma być aktualizowana kilka razy w tygodniu. - To wielki eksperyment na platformie, która jest przyszłością dla wszystkich mediów. Interfejsy dźwiękowe to kolejny etap dostosowywania się dziennikarstwa do tego, gdzie chcą być nasi odbiorcy. A w tym wszystkim możemy dostarczać konstruktywne informacje z całego świata. Traktujemy tę współpracę jako coś, co przyniesie zarówno wiele dobrego słuchaczom jak i twórcom, gdyż lepiej zrozumiemy jak tworzyć treści w taki sposób - tłumaczy Jakub Górnicki. Google uruchomił Asystenta w polskiej wersji na początku poprzedniego roku. Usługa pozwala korzystać z różnych aplikacji i usług bez konieczności wpisywania wszystkiego na ekranie. Asystent reaguje na polecenia głosowe. Każda komenda musi się rozpocząć od słów: „OK Google”, po których użytkownik mówi, czego potrzebuje.W momencie debiutu pisaliśmy, że Google chce za sprawą Asystenta „pogadać” z polskimi firmami, czyli namówić je do zintegrowania ich narzędzi z usługą. Pierwszymi polskimi firmami, które rozpoczęły taką współpracę byli operator telefonii komórkowej Play i porównywarka lotów e-Sky. - Firmy mogą skorzystać za darmo z takich elementów, jak stworzony dla języka polskiego system rozumienia mowy czy zestaw przeznaczonych dla partnerów głosów. Platformę udostępniamy oferując pełną dokumentację dla deweloperów, a także prowadzimy szkolenia, które wprowadzają zainteresowanych specjalistów w szczegóły techniczne rozwiązania — mówił Michał Długosz, product marketing manager w Google, odpowiedzialny za wprowadzenie Asystenta na polski rynek. Ostatni tydzień to jednak nie tylko dobre informacje dla Google’a. Gigant technologiczny został pozwany we wtorek przed sądem federalnym w San Jose w Kalifornii i jest oskarżony o „tajne i nieautoryzowane gromadzenie danych dotyczących praktycznie każdego Amerykanina za pomocą komputera lub telefonu”. Zdaniem wnioskujących usługi świadczone przez Google śledzą użytkowników nawet gdy korzystają oni z trybu „incognito”. To pozew zbiorowy, a wnioskujący domagają się 5 mld USD odszkodowania.

