Google grozi nawet 3 mld USD odszkodowania w Wielkiej Brytanii

Google grozi proces w Wielkiej Brytanii pod zarzutem, że należący do niego YouTube rutynowo łamie prawo zachowania prywatności śledząc działania dzieci w Internecie.

Proces na rzecz ponad 5 mln brytyjskich dzieci poniżej 13 roku życia oraz ich rodziców chce wytoczyć amerykańskiej spółce Duncan McCann, prowadzący kampanię w sprawie prawa do prywatności. Wspiera go organizacja Foxglove. Pozywający szacują, że wygrana będzie oznaczać od 100 GBP do 500 GBP odszkodowania na dziecko, czyli łącznie nawet 2,5 mld GBP (3,2 mld USD).