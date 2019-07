Google never sleeps – czyli jak zmienia się Google Ads

Wyszukiwarka Google powstała w 1998 roku, czyli jeszcze w ubiegłym wieku. Niedługo później, bo na początku XXI w. zaczął działać związany z nią system reklamowy, czyli AdWords (obecnie Google Ads). W międzyczasie cały ten ekosystem przechodził wiele istotnych zmian, które na nowo definiowały możliwości jego wykorzystania i jednocześnie zmieniały rynek reklamy online.

Warto wspomnieć kilka z przełomowych momentów dla Google AdWords:

2002 – wprowadzenie rozliczania w modelu CPC w wyszukiwarce (wcześniej tylko CPM!)

2003 – udostępnienie reklamodawcom sieci GDN

2007 – pierwsze reklamy w YouTube

2009 – wprowadzenie reklam produktowych PLA (późniejszy Google Shopping) 2010 – początek automatyzacji w zakresie ustalania stawek CPC

2010 – uruchomienie remarketingu w GDN oraz reklam w sieci reklamowej aplikacji mobilnych AdMob

2013 – dodanie kierowania remarketingowego (RLSA) do kampanii w wyszukiwarce

2015 – wprowadzenie Gmail Ads

2016 – nowe, rozszerzone reklamy tekstowe w wyszukiwarce

2017 – wprowadzenie kierowania w GDN bazującego na aktywności użytkowników w wyszukiwarce

To tylko subiektywna lista najważniejszych zmian w historii Google Ads. W rzeczywistości było ich znacznie więcej - zarówno tych znaczących, jak mniejszych lub z pozoru nierewolucyjnych. Często użyteczność nowych produktów i narzędzi była weryfikowana dopiero w kolejnych miesiącach. Niektóre - choć wiązano z nimi duże nadzieje, po jakimś czasie okazywały się mało przydatne dla reklamodawców. Te wchodzące bez rozgłosu, wręcz przeciwnie – w połączeniu z kreatywnością specjalistów PPC, stawały się niejednokrotnie nieodzownym elementem aktualnych kampanii reklamowych.

Jak widać po powyższym kalendarium, zmiany wprowadzane są przez Google właściwie bez przerwy. Nic dziwnego – Google rozwija swoje produkty tak, aby z jednej strony nadążały za zmieniającym się cyfrowym światem. Stąd, kolejne nowości produktowe w obszarach mobile i video. To tam są teraz użytkownicy, a reklamodawcy muszą mieć narzędzia, aby docierać do nich równie skutecznie jak w przypadku działań skierowanych na desktop.

Jakiś czas temu do portfolio rozwiązań wprowadzono m.in. format OutStream, czyli reklamy video, które można wyświetlić użytkownikom poza YouTube, a dokładniej w sieci reklamowej GDN (i to wyłącznie dla użytkowników smartfonów).

YouTube Out-Stream Ad (źródło: www.blog.google)

Innym przykładem może być wprowadzenie reklam produktowych do zakładki Grafika (Images). Użytkownicy coraz częściej rozpoczynają swoją ścieżkę zakupową właśnie od szukania inspiracji poprzez przeglądanie związanych z produktem zdjęć. Stąd pomysł, aby już na tym etapie pokazać potencjalnym klientom reklamy produktowe ściśle związane z tym czego szukają.

Reklamy produktowe w zakładce Grafika (źródło własne)

Gigant z Mountain View jest firmą o bardzo innowacyjnym DNA, stąd możemy być pewni, że będzie nie tylko reagował na zmieniający się świat, ale także postara się go kształtować i nadawać ton w kwestii zupełnie nowych rozwiązań. Przykładami mogą być niektóre z nowości, zaprezentowane niedawno podczas konferencji Google Marketing Festival 2019 w San Francisco.

Kilka z nich może już wkrótce stać się kluczowymi narzędziami, które nie tylko pozwolą utrzymać Google obecny status (bo Facebook i Amazon depczą po piętach), ale przede wszystkim dadzą nowe, niedostępne dotychczas możliwości dla reklamodawców – czyli wszystkich, którzy korzystają z ogromnej mocy Google Ads:

Gallery Ads – całkowicie nowy format, czyli reklamy w wyszukiwarce wykorzystujące obrazy i tekst, które wg doniesień znakomicie wypadły podczas testów. Przecieki mówią o 25% wzroście interakcji w porównaniu do reklam bez obrazu. Po kliknięciu w widoczne zdjęcie wyświetlać ma się karuzela obrazów, które będą kierować ruch do witryny. Reklamy Discovery mają być dostępne tylko na urządzeniach mobilnych.

Reklama w wyszukiwarce typu Gallery Ad (źródło: www.blog.google)

Discovery Ads – nowość, która pozwoli skuteczniej dotrzeć do nowych użytkowników / potencjalnych klientów aż w trzech obszarach należących do Google: YouTube, w rewolucyjnej zakładce Discover w aplikacji Google oraz w Gmail. Wedle zapowiedzi nowy typ reklam ma mieć wyjątkową skuteczność jeśli chodzi o inspirowanie do działania użytkowników, którzy mogą być zainteresowani reklamowanym produktem – na etapie, gdy są otwarci na odkrywanie kolejnych marek i dostępnych usług. Wg badań Google aż 76 procent konsumentów lubi, gdy podczas tzw. „researchu zakupowego” uda im się dokonać ciekawego odkrycia.

Reklamy Discovery Ads (źródło: www.blog.google)

Trzecia ważna premiera to nowe funkcje Google Shopping. Przede wszystkim, zakładka Zakupy ma zyskać zupełnie inny interfejs, bardziej przypominający aplikację mobilną. Dodatkowo, umożliwi filtrowanie produktów według cech pożądanych przez użytkownika, pozwoli przeglądać recenzje produktów i oglądać filmy na ich temat. Najważniejsze – Google wprowadzi też możliwość zakupu bezpośrednio z aplikacji, bez konieczności wchodzenia na stronę internetową sklepu, który sprzedaje dany produkt. Wszystko po to by skrócić proces i ułatwić użytkownikowi dokonanie zakupu. Reklamodawców z branży e-commerce czekają naprawdę ekscytujące wyzwania!

Google Shopping z opcją zakupu bezpośredniego (źródło: www.blog.google)

Autor tekstu: Rafał Trąbski - Head of Paid Search Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W Bluerank odpowiada za obszar reklamy płatnej (Paid Search). Zajmuje się też tworzeniem strategii działań PPC i prowadzeniem kampanii dla kluczowych partnerów agencji. Jako certyfikowany specjalista Google Ads do tej pory pracował dla takich marek jak: Rossmann, 3M, Rainbow, Electro.pl czy Tchibo.

Autor publikacji w wielu mediach branżowych. Wolne chwile poświęca głównie na sport (narty, bieganie, piłka nożna) i koncerty. Pasjonuje się też motoryzacją.

