Google odsłania nowy smartfon

The Verge zauważa, że wpis pojawił się po tym, jak do sieci trafiły nieoficjalne rendery urządzenia ujawniające zmianę języka projektowego w porównaniu z poprzednimi generacjami. Na zdjęciu widać co najmniej dwa obiektywy aparatu, a może nawet trzy, choć niektórzy dopatrują się na zdjęciu innego czujnika.

Pixel 4 ma zadebiutować jesienią tego roku. Koncern już wcześniej potwierdził, że smartfon wyposażony będzie w usługę Google Assistant nowej generacji.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1