Google tworzy w Krakowie zespół inżynierski; zatrudni kilkadziesiąt osób do końca roku

Jak poinformował amerykański koncern w poniedziałek, rekrutacja do krakowskiego zespołu już się rozpoczęła. "Planujemy, że do końca tego roku w krakowskim zespole inżynierskim zatrudnimy kilkadziesiąt osób i w kolejnych latach przewidujemy dynamiczny wzrost zatrudnienia" - przekazała spółka.

fot. Bloomberg

Cytowany w informacji Dan Decasper, wiceprezes firmy i szef polskich zespołów inżynieryjnych Google wyjaśnił, że krakowski zespół będzie prowadził w pełni samodzielne projekty tworzące kluczowe usługi i narzędzia - nie tylko te wykorzystywane przez klientów chmury Google, ale także odpowiadające za to, jak działa dzisiaj światowy internet.

"Rozwój naszych zespołów inżynierskich w Polsce wynika z potencjału, jaki widzimy - zarówno w zatrudnianiu najlepszych polskich ekspertów, jak i w oferowaniu tu pracy nad najbardziej zaawansowanymi technologiami inżynierom i inżynierkom z całego świata" - wskazał.

Zatrudnienie w krakowskim zespole Google znajdą zarówno osoby bezpośrednio po studiach, jak i inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów i zarządzaniu zespołami.

Ich zadaniem – poinformowano - będzie tworzenie kluczowych elementów usług chmury obliczeniowej i globalnej infrastruktury internetowej. To m.in. platforma Content Delivery Network, pozwalająca przesyłać do internautów na całym świecie dane, multimedia oraz transmisję strumieniową z wykorzystaniem globalnej sieci Google, system Borg - zarządzający pracą centrów danych Google - czy usługi takie jak BigQuery, które są wykorzystywane przez największe światowe firmy do analizy ich danych.

Projekt w Krakowie stanowi kolejny etap inwestycji Google w Polsce - zaznaczył koncern. W ubiegłym roku ogłoszono powstanie zespołu wsparcia dla klientów usług chmurowych w biurze Google we Wrocławiu, a także otwarcie Centrum Rozwoju Technologii Google Cloud w Warszawie. W marcu firma ogłosiła inwestycję w zakup i rozwój kompleksu biurowego The Warsaw Hub o wartości ok. 2,7 mld zł.

"Wraz z powstaniem krakowskiego zespołu Google, pozostałe inwestycje firmy będą kontynuowane. Jednocześnie przewidywany jest dalszy rozwój obecności Google w Krakowie" - zapowiedziała spółka.