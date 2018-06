Górka: część deweloperów wstrzymuje się z inwestycjami, bo koszty budowy są za wysokie

Część deweloperów wstrzymuje się z inwestycjami, bo koszty budowy są obecnie za wysokie - powiedział PAP dyrektor ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl Maciej Górka. Dodał, że w przypadku budownictwa mieszkaniowego wzrost cen ma określony "próg bólu", który uzależniony jest od siły nabywczej.

Zobacz więcej Fot. Fotolia

"Część deweloperów wstrzymuje się z kolejnymi inwestycjami, ponieważ koszty budowy są na tyle wysokie, że wprowadzając nowy produkt do sprzedaży, musieliby oferować go po cenach, których klienci mogą nie zaakceptować" - powiedział Górka. Jak zaznaczył, "w przypadku budownictwa mieszkaniowego wzrost cen ma określony +próg bólu+, który uzależniony jest od siły nabywczej".



Jak podał ekspert, "zdarzają się także sytuacje, że wygaszana jest sprzedaż mieszkań w inwestycjach realizowanych z bieżących środków ze sprzedaży mieszkań". Jego zdaniem deweloperzy chcą "wyczekać do momentu, kiedy ceny usługowo-materiałowe zmaleją".



Górka przypomniał, że "produkcja budowlano-montażowa w Polsce, w ostatnich pięciu latach dynamicznie rośnie". Powodem jest nie tylko prężnie rozwijający się rynek mieszkaniowy, ale także większa liczba inwestycji w sektorze budownictwa infrastrukturalnego.



Jak informowała Grupa PSB, ceny cementu i wapna w maju rdr. wzrosły o 4,7 proc. W tym czasie najbardziej zdrożały płyty OSB oraz drewno - o 36,6 proc. oraz izolacje termiczne - o 12,6 proc.



W okresie styczeń-maj 2018 r. deweloperzy oddali do użytkowania 40 tys. 227 mieszkań, tj. o 10,4 proc. więcej niż rok wcześniej, a inwestorzy indywidualni - 27 tys. 882 mieszkania, czyli o 0,6 proc. więcej. W okresie pięciu miesięcy 2018 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 109 tys. 478 mieszkań, tj. o 2,9 proc. więcej niż w ub. roku.



Programy infrastrukturalne realizowane obecnie w Polsce, to m.in. Krajowy Program Kolejowy, w którym do 2023 roku przeznaczono ponad 66 mld zł na inwestycje. Efektami modernizacji będzie skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych. Nastąpi zwiększenie przepustowości szlaków kolejowych, tzn. będzie mogło jechać więcej składów, przy jednoczesnym wzroście poziomu bezpieczeństwa. Zapewnią to m.in. wiadukty zamiast tradycyjnych przejazdów kolejowo-drogowych i unowocześnienie systemów sterowania ruchem kolejowym.



Prowadzony jest także program Mieszkanie plus, działający w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Za komercyjny obszar odpowiada BGK Nieruchomości, który ma w budowie około 2 tys. mieszkań, a kolejne 25 tys. w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. Katowicach, Wałbrzychu, Kępnie, Kępicach i Gdyni. Klucze do pierwszych lokali wręczano już w Jarocinie i Białej Podlaskiej.



Na początku listopada ubiegłego roku rząd przyjął ponadto uchwałę ws. "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej". Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo - ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3 tys. ha gruntów. Obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową ma kosztować ok. 30-35 mld zł. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych 8 lat, do końca 2027 r.