Górka: planowana nowelizacja Krajowego Zasobu Nieruchomości powinna zachęcić gminy do udziału w Mieszkaniu plus

Planowana nowelizacja Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) powinna zachęcić gminy do udziału w Mieszkaniu plus - powiedział PAP dyrektor ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl Maciej Górka. Jak zauważył, przyczyni się do tego wprowadzenie bonifikaty za grunty oddane na potrzeby programu.

W ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości mają zostać zmienione zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości do KZN. Krajowy Zasób Nieruchomości miał pełnić rolę państwowego banku gruntów, na których miały stanąć mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus. W praktyce wiele przewidzianych w ustawie rozwiązań było martwych. Pojawił się np. problem z przekazywaniem za darmo gruntów do KZN.



Zgodnie z informacjami PAP, przedstawiona przez Radę Mieszkalnictwa propozycja zmiany ustawy o KZN ma rozwiązać ten problem. Podmiotom, od których zostaną przejęte grunty, zostanie przekazana rekompensata w wysokości 90 proc. wartości tych gruntów, w przypadku gdy KZN przejmie i następnie zbędzie tę nieruchomość.



Jak zauważył Górka "planowana nowelizacja, której jedną z poprawek jest wprowadzenie bonifikat, powinna zachęcić gminy do przekazywania gruntów i dokumentów do zasobu". "Do tej pory nie były one zainteresowane współpracą, szczególnie gdy do Krajowego Zasobu Nieruchomości miały być kierowane atrakcyjne tereny, kluczowe dla funkcjonowania danego organu" - podał.



"Należy jednak pamiętać, że w ustawie mamy paragraf, który umożliwia zwrot przekazanej do KZN nieruchomości organom administracji, w przypadku gdy KZN nie będzie realizował na niej swoich zadań" - powiedział ekspert. "Co więcej, w przypadku gdy gmina zawnioskuje do ministerstwa o zwrot nieruchomości, to właściwy minister decyzją może dokonać jej zwrotu" - dodał.



Zdaniem Górki "stworzenie osoby prawnej w postaci Krajowego Zasobu Nieruchomości i ustawowe nadanie mu właściwych do realizacji mieszkaniowych kompetencji było dobrym posunięciem". "Potrzebna była instytucja, która oprócz poprawy mieszkalnictwa sklasyfikuje we wspólnym repozytorium zasoby gruntowe w Polsce" - zauważył.



"Dodatkowo nadano KZN ważną funkcję zarządzania i obrotu gruntami, co rodzi nadzieje, że oprócz BGK Nieruchomości i programu Mieszkanie plus, beneficjentami będą także inwestorzy profesjonalni, jak spółki deweloperskie" - powiedział Górka. Dodał, że "deweloperzy są zainteresowani budową nowych mieszkań, ale nie posiadają odpowiednich banków ziemi".



W piśmie, do którego dotarła PAP, koordynator Rady Mieszkalnictwa Mirosław Barszcz wyraził nadzieję, że "planowane przez ustawodawcę zmiany w ustawie o KZN przyśpieszą proces przekazywania nieruchomości do KZN i tym samym pozwolą istotnie zwiększyć skalę inwestycji w ramach rządowego programu Mieszkanie plus". Barszcz liczy, że wszystkie państwowe podmioty dysponujące gruntami, na których mogą zostać zrealizowane dostępne cenowo inwestycje mieszkaniowe, jeszcze aktywniej niż dotąd włączą się w realizację programu Mieszkanie plus.



Rada Mieszkalnictwa została powołana styczniu br. W jej skład - obok premiera Mateusza Morawieckiego, który jest jej przewodniczącym - weszli m.in. ministrowie: inwestycji i rozwoju; rodziny, pracy i polityki społecznej; finansów; kultury i dziedzictwa narodowego; środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Koordynatorem Rady jest Mirosław Barszcz.