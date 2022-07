Gospodarka Francji odporna (na razie) na wysoką inflację

Według danych Banku Francji, w okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. PKB Francji zwiększył się o 0,25 proc. Choć dodatni odczyt może cieszyć, jednak krótkoterminowa ocena perspektyw Francji kontrastuje z bardziej negatywnymi prognozami na resztę 2022 r. Zarówno rząd, jak i Bank Francji obniżyły swoje prognozy wzrostu gospodarczego, zakładając niewielką dalszą ekspansję.

Poważny niepokój budzi zwłaszcza inflacja. Najnowszy raport o wzroście cen w czerwcu pokazał, że w ujęciu miesięcznym utrzymała ona dynamikę na poziomie 0,7 proc., takim jak w maju, zaś rocznym przyspieszyła do 5,8 proc. z 5,2 proc. miesiąc wcześniej.

Zdaniem Francoisa Villeroya, szefa Banku Francji, co prawda tempo wzrostu gospodarczego nie jest „genialne”, ale wykazuje ono nadspodziewaną odporność. Ostrzegł, że co prawda nie można wykluczyć stagflacji we Francji, ale główny scenariusz banku centralnego nadal wskazuje na wzrost o 2,3 proc. w całym 2022 r.