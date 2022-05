Gospodarka USA skurczyła się w I kw. mocniej niż wstępnie szacowano

To wynik gorszy od wstępnego oszacowania, który zaprezentowany został 28 kwietnia, wskazywał na skurczenie się gospodarki o 1,4 proc. zaskakując rynek gdyż spodziewano się wzrostu o 1,1 proc. Kwartał wcześniej największa gospodarka świata rozwijała się w tempie 6,9 proc. kwartał wcześniej.

Istotny z punktu widzenia władz monetarnych wskaźnik PCE core, jedna z miar inflacji wzrósł w ujęciu kwartalnym o 5,1 proc. Pierwotny odczyt wskazywał na wartość rzędu 5,2 proc. po 5,0-proc. dynamice w IV kw. minionego roku.

Pozytywnym sygnałem jest zweryfikowany w górę wskaźnik konsumpcji prywatnej. Podniesiono go do 3,1 z 2,7 proc. pierwotnego odczytu. Kwartał wcześniej wzrósł on o 2,5 proc., choć w pewnym stopniu można to złożyć na karb inflacji, ale tylko w kontekście wyższych kosztów zakupów.

Rewizji w dół PKB sprzyjały niższe zapasy i zmniejszające się inwestycje gospodarstw domowych.

Według ekonomistów z IHS , w drugim kwartale 2022 r. gospodarka USA będzie rosła w tempie 2 proc. rocznie.