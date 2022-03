Gotowe wiązki przewodów do maszyn w pakiecie droższe, ale tańsze

Rozmowa z Danielem Marcem, dyrektorem zarządzającym ds. systemów e-prowadnikowych igus.

Jaki przedstawia się obecnie status outsourcingu procesów produkcyjnych przez producentów maszyn w Polsce?

Widoczny jest postęp, bo jeszcze kilkanaście lat temu polscy producenci maszyn koncentrowali się na rozwijaniu technologii, pozyskiwaniu know-how i sposobach wyróżnienia się na rynku. W związku z tym odsuwali na dalszy plan operacyjny aspekt swojego biznesu i głównie badali swoje koszty materiałowe. Nawet teraz wielu producentów, zgodnie z utrwalonym sposobem działania, skupia się na kontrolowaniu kosztu materiałów, jakby koszty procesów logistycznych, magazynowania, dostarczania produktu nie były ważne. Wraz z rozwojem biznesu i powiększaniem się poszczególnych organizacji doszło do zmian w świadomości zarządów i menedżerów. Wyraża się to także w odwróceniu uwagi od kosztów materiałowych i skierowaniu jej na całkowite koszty materiałów, wytwarzania i dostarczania produktów. Efektem jest optymalizacja kosztowa, bo okazuje się, że koszt planowania, logistyki i dostarczania produktu potrafi być równy, a nawet większy niż sam koszt materiału i produkcji. Jest nim też ogólne nastawienie na uzyskanie efektu optymalizacji procesów i wzrost zainteresowania tymi częściami produkcji i logistyki, których usprawnienie przynosi korzyści.

W jaki sposób igus pomaga producentom optymalizować ich procesy wytwarzania i logistyki?

Ze względu na swoją ofertę igus jest istotnym partnerem dla producentów maszyn i urządzeń. W każdym zakładzie produkcyjnym i niemal w każdej maszynie znajdują się elementy ruchome, zasilane energią bądź innymi mediami. Natomiast od 50 lat igus specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu prowadników kablowych i w tym zakresie jest liderem światowego rynku. Dostarczamy też przewody chainflex, również do pracy w ruchu.

Już 40 lat temu igus dostrzegł u producentów niszową, ale palącą potrzebę — popyt na jakościowe kable o długiej żywotności, specjalnie przygotowane dla ruchomych części maszyn produkcyjnych, np. obrabiarek. Gdy coraz częściej zaczynały występować uszkodzenia standardowych przewodów, igus zaproponował chainflex, czyli jakościowy skok w kablach przeznaczonych do pracy w ruchu, który pomógł uporać się z koniecznością ciągłych, zbyt częstych wymian zużytych przewodów.

Na ile efektywność produkcji zależy od odpowiedniego doboru systemu prowadzenia energii w ruchu?

Prędkość pracy, liczba cykli produkcyjnych i przyspieszenia stopniowo rosły w maszynach produkcyjnych w ciągu ostatnich dziesięcioleci. W efekcie zaczęły się pojawiać przestoje spowodowane nagminnym uszkadzaniem standardowych przewodów. Różni producenci przewodów próbowali wyeliminować tego rodzaju trudności, ale ich wysiłki nie przynosiły długotrwałego sukcesu. Natomiast to igus znalazł potrzebne rozwiązanie. Nasze kable chainflex dotrzymują kroku zmianom zachodzącym w tym zakresie — dajemy gwarancję, że obsłużą one minimum 10 mln cyklów.

W naszej grupie produktowej readycable można znaleźć większość przewodów za złączami do napędów, potrzebnych w obsłudze ruchomych maszyn. Mało tego — są tam też całe zestawy, które igus może połączyć za pomocą prowadników, złącz, separatorów, zacisków, oczek. igus nie tylko oferuje takie zestawy producentom seryjnym, ale też w odpowiedzi na potrzeby działów utrzymania ruchu. Ich zastosowanie przekłada się na oszczędności procesowe, choćby dlatego że nie trzeba zamawiać oddzielnie setek poszczególnych części, lecz jeden, cały pakiet readychain, który odpowiada na wszystkie potrzeby. Producenci korzystający z naszych pakietów, porównując osiągnięte efekty do sytuacji sprzed przestawienia się na readychain, przyznają, że wprawdzie płacą za cały pakiet więcej, ale całościowo to im się opłaca. Jednostkowy koszt pakietu readychain jest wyższy niż tradycyjny zakup zestawu potrzebnych komponentów. Jednak przy doliczeniu kosztów procesowych tj. produkcji, magazynowania, zamówień pojedynczych komponentów w sposób tradycyjny i porównaniu ich z kosztem pakietu readychain okazuje się, że większy wydatek za pakiet readychain skutkuje oszczędnościami procesowymi — suma osiągniętych oszczędności przemawia za innowacją.

W biznesie kluczową kwestią rzeczywiście jest pytanie o opłacalność.

Na szczęście świadomość zarządów i menedżerów jest w Polsce coraz większa. W efekcie odchodzi w przeszłość kurczowe trzymanie się paradygmatu najniższej ceny, który obowiązywał jeszcze 20 lat temu. Coraz więcej firm produkujących maszyny dostrzega, że warto nastawić się na jakość i zapłacić nawet więcej, by potem z zyskiem odrobić zainwestowane środki, osiągając optymalizację procesową i lepszy jakościowo produkt. igus potrafi wyliczyć i zagwarantować żywotność oferowanych rozwiązań, co z kolei umożliwia producentom obliczanie korzyści osiąganych na braku przestojów, konieczności realizowania usług serwisowych i możliwości podnoszenia jakości produkcji. W efekcie robot przemysłowy, który co sześć tygodni miał wymieniane kable, po zastosowaniu chainflex po sześciu miesiącach nadal działał bez potrzeby serwisu.