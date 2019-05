Gowin: 21 mld zł z funduszy UE na naukę, badania i rozwój

21 mld zł z funduszy unijnych z obecnej perspektywy finansowej UE zostało wykorzystanych do tej pory w obszarze nauki, badań i rozwoju – poinformował we wtorek w Krakowie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

„Kończy się perspektywa 2014–2020 i pora już na pierwsze podsumowania. W tej perspektywie w obszarze nauki, badań i rozwoju wykorzystaliśmy do tej pory 21 mld zł - to jest bardzo dobry wynik, który jest zasługą tyleż agencji rządowych (…), co zasługą świata akademickiego i świata biznesu” - mówił Gowin dziennikarzom podczas konferencji gospodarczej Impact'19 w Krakowie.



Szef resortu nauki zwrócił uwagę, że biorąc pod uwagę cały okres obecności Polski w Unii Europejskiej, nasz kraj w dziedzinie nauki pozostaje płatnikiem netto, wpłacając do wspólnej kasy 7 mld zł więcej niż z niej otrzymaliśmy.



Polska nauka – zauważył wicepremier – w ostatnich miesiącach odniosła „spektakularny sukces”, jakim było zwycięstwo trzech rodzimych projektów w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu Teaming for Excellence w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Wśród wybranych polskich inicjatyw są projekty: SANO krajowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, NOMATEN Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz ENSEMBLE3 Uniwersytetu Warszawskiego. Granty dla tych trzech polskich projektów sięgną łącznie 45 mln euro.



„Tym ważniejsze są takie spektakularne sukcesy (…). W jednym konkursie odzyskaliśmy część z tych 7 mld, co do których jesteśmy na deficycie” - zauważył Gowin.



Środki unijne – zaznaczył wicepremier – były wykorzystywane także w obszarze reformy systemu szkolnictwa wyższego, a także społecznej odpowiedzialność nauki, czyli jej popularyzacji, zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia.



Według niego to, że polska nauka wykorzystywała fundusze unijne w perspektywie 2014-2020 „w sposób bardzo twórczy” jest przede wszystkim zasługą głównej agencji wykonawczej, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).



Zastępca dyrektora NCBR Izabela Żmudka poinformowała, że oferta tej instytucji nieustająco się zmienia. „Zaczynaliśmy głównie od środków dotacyjnych, teraz już mamy instrumenty zwrotne, by w przyszłości móc jeszcze bardziej poszerzyć zasób finansowy, którym będziemy dysponować” - zaznaczyła.



Budżet NCBR – przypomniała przedstawicielka tej instytucji - dysponuje w tym roku 4,5 mld zł, z czego fundusze UE stanowią 3,2 mld zł.



Jak przypomniała Żmudka, NCBR jest instytucją pośredniczącą w dwóch programach operacyjnych w obecnej perspektywie finansowej: Inteligentny Rozwój z budżetem wynoszącym 21 mld zł oraz Wiedza Edukacja Rozwój ze środkami na poziomie 5 mld zł.



W pierwszym programie – zaznaczyła przedstawicielka NCBR – zawarto do tej pory ponad 1,6 tys. umów na łączną kwotę 14 mld zł. W PO Wiedza Edukacja Rozwój ponad 1,4 tys. zawartych umów opiewa na 3,7 mld zł.