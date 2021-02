Gowin: firmy z kodem dwucyfrowym też mogą wnioskować o pomoc z Tarczy PFR 2.0

Firmy, które nie mają kodu PKD działalności przeważającej, tylko kod dwucyfrowy, również mogą wnioskować o wsparcie z Tarczy PFR 2.0 - powiedział w piątek wicepremier Jarosław Gowin, odpowiadając na pytania przedsiębiorców.

"Przedsiębiorcy, który nie mają kodu PKD tzw. działalności przeważającej, mogą we wniosku o subwencje z Tarczy PFR 2.0 wpisać kod dwucyfrowy i zostanie on przyjęty do programu" - powiedział wicepremier. Zaznaczył jednak, że firma musi wykonywać działalność w zakresie objętym pomocą i potwierdzić to stosowanym oświadczeniem.

Jarosław Gowin, fot. Marek Wiśniewski Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii dodał, że "zamiana ta została wdrożona na dniach". Zachęcił przedsiębiorców, którzy z uwagi na brak kodu PKD działalności przeważającej dostali odmowę subwencji z Tarczy PFR 2.0, do ponownego złożenia wniosku lub złożenia wniosku w postępowaniu wyjaśniającym. Realizowana obecnie Tarcza PFR 2.0 ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom uzyskanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Wartość pomocy to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r. Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗