Gowin: mamy realne szanse na ponad 4-proc. wzrost PKB w 2021 r.

Biorąc pod uwagę szybko rozwijającą się akcję szczepień oraz decyzję rządu o stosunkowo szybkim odmrażaniu gospodarki, mamy realne szanse, żeby wzrost PKB w roku 2021 był nawet wyższy niż 4 proc. - powiedział w środę wicepremier Jarosław Gowin.

"Chcę powiedzieć, że wyniki polskiej gospodarki za I kw. tego roku są nadspodziewanie dobre. (...) W marcu odnotowaliśmy rekordowy, blisko 19-proc. wzrost produkcji przemysłowej, w marcu spadł także i tak niski poziom bezrobocia" - mówił podczas konferencji prasowej wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Jarosław Gowin, fot. Marek Wiśniewski

"Biorąc pod uwagę bardzo dynamiczną i sprawnie rozwijającą się akcję szczepień oraz dzisiejszą decyzję rządu o stosunkowo szybkim odmrażaniu gospodarki, to uważam, że mamy realne szanse na to, żeby wzrost PKB w 2021 r. był nawet wyższy niż 4 proc." - powiedział Gowin.

Jak przypomniał, "w 2020 r., wbrew uważanym za optymistyczne scenariuszom przewidującym spadek PKB o 4 proc., odnotowaliśmy spadek jedynie o 2,7 proc.".

"Oczywiście to nie jedyna strata, jaką ponieśliśmy" - zaznaczył Jarosław Gowin. Wskazał, że w 2019 r. przewidywano, iż polska gospodarka rozwinie się o co najmniej 4 proc. "Tak naprawdę straciliśmy 6,7 proc. w PKB, to jest naprawdę wyrwa, którą będziemy zasypywać jeszcze latami" - ocenił.

"Tym niemniej, ten wynik 2,7 proc. PKB i znakomita sytuacja na rynku pracy - naprawdę znakomita, bo ta sytuacja się poprawia i ciągle problemem polskiej gospodarki jest brak rąk do pracy, a nie ich nadmiar - to wszystko było spektakularnym sukcesem polskich pracowników, polskich przedsiębiorców i polskiego państwa, w tym także rządu" - dodał, odpowiadając na pytania o prognozowany wzrost polskiej gospodarki po pandemii.