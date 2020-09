Gowin: zapewne w przyszłym tygodniu lub na początku kolejnego powstanie nowy rząd

Zapewne w przyszłym tygodniu lub na początku kolejnego powstanie nowy rząd – mówił w piątek lider Porozumienia Jarosław Gowin, pytany o ostatnie spotkanie w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Jak dodał, podczas tego spotkania dopinano ostatnie szczegóły umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy.

Gowin na antenie TVN 24 był pytany o ostatnie spotkanie w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Solidarnej Polski, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. "Dopinaliśmy ostatnie szczegóły umowy koalicyjnej. Jutro o godzinie 12 ją podpiszemy, a zapewne w przyszłym tygodniu lub na początku jeszcze kolejnego powstanie nowy rząd" – skomentował to spotkanie Gowin, który także w nim uczestniczył.



Gowin odniósł się także do pytania, czy wchodzi do rządu. "O tym zadecydują władze Porozumienia, bo to one będą rozstrzygały, kto zajmie oba stanowiska ministrów, które przypadną naszej partii. Będziemy odpowiadali za jeden resort, ale będziemy mieli też drugiego przedstawiciela w Radzie Ministrów" – mówił. Jak poinformował, to będzie minister w KPRM odpowiedzialny za współpracę z samorządami.



Dopytywany, w jakim miejscu on się znajdzie, stwierdził, że niczego nie przesądza, ale może powiedzieć, że jeżeli "taka będzie decyzja władz partii, to podejmie się zadania kierowania resortem rozwoju". "Resortem znacznie poszerzonym w stosunku do jego obecnego rozmiaru" – dodał. Pytany, czy minister rozwoju będzie w randzie wicepremiera, Gowin odpowiedział, że tak będzie. "Tak, minister rozwoju będzie w randze wicepremiera" - oświadczył. Poinformował też, że zgodnie z logiką funkcjonowania nowoczesnej gospodarki ministerstwo rozwoju wchłonie dział pracy z resortu rodziny i polityki społecznej. "Powinniśmy patrzeć na pracę jako na element gospodarki, a nie polityki społecznej" - zauważył.



Lider Porozumienia odniósł się także do tego, czy w sobotę dowiemy się, czy Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu. "Nie wiem, czy już jutro prezes Kaczyński taką decyzję ogłosi. Mi się wydaje, że byłoby rzeczą naturalną, abyśmy w jednym momencie poznali pełny skład (rządu), który powinien ogłosić prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki" – wskazał Gowin.



Gowin w czasie rozmowy poinformował także, że w ramach umowy koalicyjnej nie znalazł się zapis dotyczący ustawy o ochronie zwierząt. Został zapytany, czy on i Zbigniew Ziobro poprą ten projekt, kiedy wróci on z Senatu do Sejmu. "Zobaczymy jakie poprawki wyjdą z Senatu" - odparł Gowin, ale zastrzegł, że ta kwestia nie znalazła się w umowie koalicyjnej.



W sobotę o godz. 12 w siedzibie PiS w Warszawie planowane jest wspólne oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i szefa Porozumienia Jarosława Gowina. Poinformowała o tym rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Po podpisaniu nowej umowy koalicyjnej dojdzie także do rekonstrukcji rządu. Według deklaracji polityków PiS liczba ministerstw ma zostać znacząco zmniejszona, a część z nich zostanie połączona.