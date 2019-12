Gowinowcy zaskoczeni projektem

May zapowiedziała możliwość rezygnacji ze stanowiska

Brytyjska premier Theresa May powiedziała w środę, że jest gotowa odejść ze stanowiska wcześniej niż planowała, aby "doprowadzić do tego, co jest właściwe dla naszego kraju i partii", otwierając drogę do rezygnacji, jeśli posłowie poprą umowę ws. brexitu.