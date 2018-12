GPW i Ministerstwo Cyfryzacji będą współpracować przy wykorzystaniu technologii blockchain

Giełda Papierów Wartościowych i Ministerstwo Cyfryzacji podpisały porozumienie w sprawie wykorzystania technologii blockchain - poinformowali przedstawiciele obu instytucji na konferencji. Celem jest stworzenie użytecznych rozwiązań zarówno dla inwestorów giełdowych, jak i administracji.

"Chcemy stworzyć technologię, która byłaby trampoliną do różnych zastosowań i rozwiązań, które zostaną wypracowane na użytek inwestorów giełdowych i finansowych, a następnie znajdą zastosowanie w administracji, zwiększając jej efektywność. Jednocześnie chcemy jako pierwsi testować te rozwiązania" - powiedział w środę prezes GPW Marek Dietl.



Wśród zastosowań technologii blockchain prezes Dietl wymienił możliwości związane z emisją instrumentów finansowych.



"Podstawową i już zdefiniowaną przez nas inicjatywą strategiczną jest rynek prywatny, czyli możliwość emitowania stokenizowanych instrumentów finansowych w formule crowdfundingu. Parlament Europejski rozważa, żeby zwiększyć limit takich emisji do 8 mln euro, czyli jak na nasz rynek byłyby to całkiem spore emisje. Blockchain oznacza również zwiększenie przejrzystości emisji prywatnych, zwłaszcza oferowanych przez firmy innowacyjne dla funduszy venture capital. Do takich rozwiązań blockchain zdaje się być idealny. Nie jesteśmy w tym oryginalni, z podobnymi rzeczami eksperymentuje np. giełda koreańska" - powiedział Dietl.



"Wraz z rozwojem blockchainu można też wchodzić w niektóre obszary do tej pory zarezerwowane do wyspecjalizowanych systemów transakcyjnych, obrotu instrumentów dłużnymi, gdzie intensywność obrotu jest dużo niższa, a z czasem może również do obrotu na rynku towarowym. Widzimy tutaj szereg zastosowań" - dodał.Drugi obszar zastosowania technologii blockchain to post trading, w tym usługi usprawniające prace organów, szczególnie obsługi walnych zgromadzeń i możliwości głosowania zdalnego. Do tego dochodzi kwestia zwiększenia bezpieczeństwa i przejrzystości obrotu.



"Możemy też sobie wyobrazić rozwiązania w zakresie zmniejszenia intensywności, częstotliwości i uciążliwości raportowania małych i średnich przedsiębiorstw. Każde z takich przedsiębiorstw raportuje do szeregu instytucji, można pójść w kierunku centralizacji i raportowania tylko do jednego miejsca. Możliwości na styku biznesu i administracji jest sporo" - uważa prezes GPW.



Technologia blockchain, czyli łańcuch bloków, służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie, które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków danych.