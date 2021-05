GPW: indeksy bez większych zmian, mocno w górę JSW

Główne krajowe indeksy rozpoczęły tydzień bez większych zmian. Wyjątek stanowił mWIG40, który lekko poprawił swoje trzyletnie maksimum, a w którym po wynikach mocno w górę poszły notowania Kruka. Przy większości spadających walorów w WIG20, wzrostem o 8 proc. wyróżniło się JSW.

"Dzisiejsza sesja nie napisała w zasadzie żadnej historii. Sytuacja techniczna krajowych indeksów pozostała bez zmian, więc kontynuacja trendu wzrostowego jest jak najbardziej możliwa. Niskie obroty wskazują, że inwestorzy czekają na większe emocje i zewnętrzne impulsy, żeby podejmować decyzje" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Jedynym jasnym punktem poniedziałkowych notowań było JSW, wzrastające o 8 proc. na zamknięciu. Jest to reakcja na nieco lepsze perspektywy gospodarek, w związku z rosnącymi cenami surowców" - dodał.

WIG20 przez całą sesję pozostawał kilka punktów poniżej poziomu odniesienia i na zamknięciu stracił 0,23 proc. do 2.134,18 pkt. WIG wzrósł o 0,02 proc. nieznacznie poprawiając swoje 3-letnie maksimum do 63.639,36 pkt., a mWIG40 poprawił 3-letni szczyt o 0,75 proc. do 4.751,02 pkt. Drugą sesję z rzędu bez większych zmian zanotował sWIG80. Tym razem indeks stracił o 0,06 proc. do 20.458,64 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW amerykański S&P 500 rósł o 1,1 proc., a technologiczny Nasdaq zwyżkował o 1,5 proc. W poniedziałek dzień wolny mają inwestorzy na niektórych rynkach w regionie, m.in. w Niemczech, Danii, Norwegii i Szwajcarii.

Obroty na GPW wyniosły 0,93 mld zł, z czego blisko 700 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach KGHM (92 mln zł) oraz CD Projektu (79 mln zł).

W ujęciu sektorowym rosło 7 z 15 indeksów, w tym najmocniej informatyka - o 1,7 proc. Traciły przede wszystkim leki - w dół o 2,3 proc. Spadki pozostałych sektorów nie przekraczały 1 proc.

W WIG20 zniżkowała większość spółek, a spadkom przewodził Mercator Medical - w dół o 3,6 proc., a także CD Projekt i Santander, które zniżkowały po ok. 2,5 proc.

Poza JSW, które rosło o 8 proc. do 34,5 zł przy trzecich obrotach na rynku (66 mln zł), w górę po ok. 2,5 proc. poszły Asseco Poland i Dino. Obie spółki rosną od ponad tygodnia. Cena akcji Dino wyniosła na zamknięciu 284 zł i jest najwyżej od początku roku, a Asseco wyniosła blisko 73 zł i jest najwyżej od września 2020 r.

W trakcie sesji uwagę przyciągały notowania PGE. Początkowo kurs lekko pogłębiał piątkowe 6 proc. spadki wywołane decyzją TSUE zobowiązującą do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. W ciągu dnia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział rozmowy z premierem Czech. Zapowiedział też nowe argumenty dla TSUE, ale wykluczył możliwość wyłączenia kopalni. Kurs rósł nawet o 4 proc., przy czym pod koniec notowań wzrosty osłabły, a notowania zamknęły się 2,4 proc. nad kreską.

W mWIG40 wzrostem o 13 proc. wyróżnił się Kruk. Przy najwyższych obrotach w indeksie (16 mln zł) kurs dotarł do poziomu 224 zł i znalazł się najwyżej od niemal trzech lat.

Spółka podała w poniedziałek wyniki za pierwszy kwartał 2021 r. Skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 127,2 mln zł wobec straty netto przed rokiem na poziomie 62,1 mln zł. Zysk Kruka okazał się zbieżny z wcześniejszymi szacunkami. Ponadto, w poniedziałek Kruk podwyższył swoje oczekiwania co do inwestycji w nowe portfele wierzytelności w 2021 roku i obecnie spodziewa się, że mogą one wynieść 1 mld zł lub więcej.

Od rana wyraźnie, bo o ponad 5 proc. zwyżkował kurs Develii. Wyniósł na zamknięciu 3,15 zł, czyli kilka groszy poniżej szczytu z początku 2018 r. Po pokonaniu tego poziomu kurs znajdzie się najwyżej od 2008 r.

Comarch rósł o 4 proc. i znalazł się na poziomie 231 zł. Od ponad 10-letniego szczytu dzieli go ok. 4 zł. Spółka opublikowała w piątek po sesji wyniki - zysk netto grupy wyniósł 26,1 mln zł i był o 84 proc. wyższy rok do roku.

Z kolei po ok. 4 proc. w indeksie traciła Celon Pharma, która znalazła się najniżej od trzech miesięcy, a także mBank, który w piątek wyznaczył roczne maksimum.

W gronie małych spółek o blisko 9 proc. zwyżkowały notowania Comp, osiągając poziom 60 zł. O blisko 7 proc. rosło Sygnity - do 10,3 zł. W piątek po sesji Comp opublikował raport kwartalny - zysk netto j.d. wzrósł rdr o 150 proc. do 10,6 mln zł.

Przy wyższych obrotach, przekraczających 1,3 mln zł, roczne maksimum wyznaczyła Agora - rosnąc o 5,4 proc. do 9,3 zł.

Po ok. 4 proc. w dół poszły Toya, AB, Polimex Mostostal, Astarta i Atal.