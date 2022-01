GPW: indeksy spadły na koniec tygodnia, mocno w dół producenci gier

"Przy braku nowych doniesień, na GPW powróciły spadki. W kraju i na pozostałych rynkach europejskich cały czas dominuje wpływ jastrzębiego fed i obaw o sytuację na Ukrainie. Pewnie w tym kontekście inwestorzy zamykali swoje pozycje przed weekendem. Z drugiej strony po poniedziałkowych spadkach WIG20 utrzymuje się w okolicy 2.200 pkt. i z technicznego punktu widzenia dzisiejsza sesja nie zmienia zbytnio sytuacji" - powiedział PAP Biznes kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas, Michał Krajczewski.

"Pozytywne jest to, że WIG20 jeszcze nie atakuje poziomu 2.150 pkt., który jest ważnym wsparciem - dopóki jesteśmy powyżej niego, to jest nadzieja na korekcyjne odbicie w górę" - ocenił.

Na koniec tygodnia WIG20 spadł na zamknięciu o 2,27 proc. do 2.183,70 pkt., WIG zniżkował o 1,82 proc. do 66.892,11 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,91 proc. do 5.128,54 pkt., a sWIG80 stracił 1,12 proc. do 19.349,01 pkt.

W ujęciu tygodniowym WIG20 stracił blisko 4 proc., WIG spadł o 3,4 proc., mWIG40 zniżkował o 1,9 proc., a sWIG80 poszedł w dół o 3,6 proc.

W momencie zamknięcia notowań na GPW na głównych europejskich parkietach także przeważały spadki, przy czym żaden z indeksów nie tracił mocniej niż WIG20. Wyraźnie zniżkował DAX - o 1,4 proc.

Z kolei w USA indeksy wyraźnie odbiły - S&P 500 rósł o 0,7 proc., a technologiczny Nasdaq zwyżkował o 1,5 proc.

Krajczewski zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach złoty wyraźnie się osłabił. Kurs EUR/PLN wrócił w okolice 4,60 i zniósł niemal całość spadków z przełomu grudnia i stycznia.

Obroty na GPW wyniosły niemal 1,4 mld zł, z czego blisko 1,2 mld zł przypadło na największe spółki. Inwestorzy najchętniej handlowali walorami Allegro i KGHM, na które przypadło po ok. 166 mln zł obrotów.

W ujęciu sektorowym na krajowym rynku rosło 5 z 14 indeksów, jednak większość zwyżek nie przekroczyła 0,4 proc. Tylko motoryzacja wzrosła o blisko 1 proc.

Liderem spadków byli z kolei producenci gier - w dół o blisko 4 proc. Słabiej wypadło także górnictwo, które spadło o 2,7 proc.

Od otwarcia notowania CD Projektu stopniowo pogłębiały przecenę i ostatecznie zamknęły się największym spadkiem w WIG20 - o 5,2 proc. do 166,22 zł. Kurs znalazł się na najniższym poziomie od blisko pół roku, a do przebicia sierpniowego minimum zabrakło ok. 1 zł.

Mocną wyprzedaż kontynuowano także na akcjach Dino - po czwartkowym spadku o 6,7 proc. w piątek notowania poszły w dół o 4 proc. Kurs cofnął się niemal do poziomu 300 zł widzianego ostatnio w lipcu. Notowaniom nie pomogły informacje o nabyciu pakietów akcji przez osoby blisko związane z radą nadzorczą spółki.

Po ok. 3 proc. zniżkowały KGHM, Santander, Allegro i Orlen.

Rosły jedynie cztery spółki: Asseco - o 0,7 proc., JSW - o 1,2 proc., Tauron - o 2,7 proc. i Mercator Medical - o 2,8 proc.

"W WIG20 w oczy mogło rzucić się rozróżnienie w górnictwie. Podczas gdy KGHM zanotował mocne spadki, lekko zwyżkowało JSW. Spółce miedziowej mogły ciążyć czwartkowe informacje o wzroście płac, a dodatkowo wyraźnie zniżkowały kontrakty na miedź. Zaś na JSW pozytywnie działają rekordowe ceny węgla koksującego" - zauważył Krajczewski.

W czwartek KGHM informował, że jego pracownicy otrzymają 10 proc. podwyżki wynagrodzeń i jednorazowo po 2 tys. zł, przy czym kurs zakończył notowania blisko 3 proc. wzrostem.

W gronie małych i średnich spółek również wyraźnie przeważały spadki. W mWIG40 najmocniej, bo blisko 7 proc. traciła Polenergia, jendak przy blisko 20-krotnie wyższych obrotach (30 mln zł) o 6,9 proc. spadał kurs Ten Square Games.

KNF w rejestrze krótkiej sprzedaży podała, że Marshall Wace posiada pozycję krótką netto na 0,51 proc. akcji Ten Square Games. Zdaniem Krajczewskiego, to wyjaśnia nie tylko piątkową przecenę, ale także mocne spadki z poprzednich sesji. Od połowy stycznia kurs spadł o ok. 37 proc. i notując 234 zł jest najniżej od blisko 2 lat.

W indeksie po ok. 6 proc. traciły DataWalk i Comarch, a po ok. 4 proc. zniżkowały Huuuge i Famur. W tym gronie DataWalk notowany jest najniżej od pół roku (170 zł), a Huuge pogłębiło historyczne minimum do 22,01 zł.

Zwyżką o 4,5 proc. wyróżniła się Enea.

W indeksie spółek o niższej kapitalizacji spadkom przewodziły Enter Air, BNP Paribas, ZE-PAK, Sanok i AB, których spadki wahały się między 4 a 5 proc. ZE-PAK pogłębił tym samym kilkumiesięczne minimum do 15,1 zł.