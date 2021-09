GPW: kolejny dzień wzrostów, JSW mocno w górę

Podczas czwartkowych notowań na warszawskim parkiecie główne indeksy, z wyjątkiem sWIG80, notowały wzrosty. Wśród największych spółek najmocniej, 7,5 proc., wzrósł kurs Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na szerokim rynku też wyróżniały się podmioty powiązane z branżą górniczą.

"Dzisiejsza sesja przyniosła kontynuację zwyżek zarówno w Polsce, jak i na większości europejskich parkietów. Dla WIG20 jest to szczególnie istotne, gdyż zostało obronione wsparcie na poziomie 2.280 pkt. Skoro nie było presji na dalsze spadki, być może jest szansa, że popyt zmotywuje się do dalszej zwyżki, a mijający miesiąc zakończy korektę" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

"Patrząc jednak statystycznie, październik, podobnie jak i wrzesień, historycznie na rynkach akcji były słabszymi miesiącami. Dodatkowo, utrzymują się największe czynniki ryzyka, z którymi mieliśmy do czynienia we wrześniu: niepewność związana ze wzrostem zakażeń wariantem Delta koronawirusa, problemy wokół chińskiego dewelopera Evergrande, trudna sytuacja energetyczna w Chinach i wysoki poziom zadłużenia w Stanach Zjednoczonych. To nie wygląda nazbyt optymistycznie" - dodał analityk.

WIG20 rozpoczął czwartkowe notowania na plusie, rosnąc o 0,36 proc. do 2.299,33 pkt. W kolejnych godzinach sesji indeks poruszał się głównie w przedziale 2.300-2.310 pkt. i ostatecznie zakończył notowania wzrostem o 0,84 proc., do 2.310,29 pkt.

WIG zwyżkował o 0,67 proc. do 70.340,86 pkt., a mWIG40 poszedł w górę o 0,39 proc. do 5.255,82 pkt. Z kolei sWIG80 spadł o 0,13 proc. do 21.107,68 pkt.

Obroty na GPW wyniosły blisko 1,5 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł przypadło na WIG20.

W ujęciu sektorowym rosły w czwartek notowania 8 z 15 indeksów. Były to m.in. spółki górnicze (wzrost o 2,8 proc.), paliwowe (2,7 proc.) i branża gier (2,4 proc.). Najmocniej zniżkowały indeksy WIG-Chemia (spadek o 2,1 proc.), WIG-Informatyka (spadek o 0,9 proc.) i WIG-Banki (spadek o 0,7 proc.).

W WIG20 najmocniej rosły notowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kurs JSW wzrósł na zamknięciu o 7,52 proc. do 55,74 zł. W ciągu miesiąca akcje spółki podrożały ponad 40 proc.

4,2 proc. zyskał kurs CD Projekt (do 191,8 zł), a kurs PGNiG wzrósł 4,1 proc. (do 6,46 zł).

Papiery PKN Orlen podrożały o 2,5 proc., a akcje LPP 2,4 proc.

Najmocniej wśród największych spółek zniżkował kurs Orange Polska, o ponad 2,8 proc., do 8,03 zł.

Zniżkowały też banki - kurs PKO BP spadł o 0,75 proc., Pekao o 1,1 proc..

W indeksie mWIG40 największy wzrost, o 7,6 proc., zanotował Famur. Spółka poinformowała w czwartek o zawarciu z Gerbang Daya Mandiri umowy o wartości ok. 10 mln euro na dostawę urządzeń do eksploatacji na terenie kopalni w Indonezji. W ciągu miesiąca akcje producenta maszyn górniczych wzrosły o blisko 20 proc.

Ponad 5 proc. zyskała w czwartek Enea.

Najsłabsze wśród średnich spółek były Ciech (spadek o 3,5 proc.) i Comarch (spadek o ok. 3 proc.)

Wśród małych spółek, najmocniej, 8 proc., wzrosły notowania Stalproduktu. Najmocniej w dół, o ponad 8 proc., pomimo początkowych wzrostów, poszedł z kolei kurs Sanok Rubber Company, który przed sesją podał wyniki za I półrocze 2021.

Grupa zanotowała w pierwszej połowie 2021 roku ponad 604 mln zł przychodów (+37 proc. rdr) i wypracowała pięciokrotnie wyższy zysk operacyjny niż przed rokiem (39,8 mln zł). Z kolei na poziomie EBITDA marża zbliżyła się do 12 proc. (+3,2 pkt. proc.), co przełożyło się na ponad 7 mln zł wyniku EBITDA (+87 proc. rdr).

Podczas telekonferencji prezes Piotr Szamburski poinformował, że Sanok Rubber Company spodziewa się pogorszenia wyników grupy w drugim półroczu 2021 r. wobec pierwszej połowy bieżącego roku z powodu zwyżki cen surowców, energii i płac.

Jeden z najwyższych spadków na szerokim rynku zanotowało Feerum, którego akcje potaniały blisko 10 proc.

Pozytywnie wyróżniały się akcje Patentusa, producenta maszyn górniczych, które zyskały ok. 32 proc. Kurs innego przedstawiciela branży okołogórniczej, Fasingu, zyskał ponad 13 proc., a notowania spółki z grupy - MOJ - wzrosły ponad 33 proc.

Akcje Bumechu, innej spółki świadczącej usługi dla górnictwa, właściciela kopalni Silesia, wzrósł o ok. 13 proc.

Wśród mocno rosnących spółek były też inne spółki węglowe: Coal Energy (wzrost o blisko 11 proc.) i Prairie Mining (ok. 8 proc.).