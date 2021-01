GPW: Na koniec sesji mocne spadki; w dół niemal wszystkie sektory

Krajowe indeksy rozpoczęły czwartkowe notowania nad kreską, jednak w ciągu dnia nastroje pogorszyły się i na koniec sesji traciły po około 1,6 proc. Zniżkowały niemal wszystkie indeksy sektorowe. Najmocniej traciły leki, energia, odzież, a także górnictwo, w którym kurs JSW poszedł w dół o 10,5 proc.

"Za nami słabsza sesja na GPW. Widać trwalsze przebicie wsparcia przez WIG20, oddalenie się od poziomu 2.000 pkt. z ryzykiem dotarcia do 1.900 lub nawet 1.850 pkt. Relatywnie mocniej zachowują się indeksy amerykańskie, wspierane danymi z rynku pracy, nieruchomości, a także umacniającym się wobec euro dolarem. Przy rosnącej awersji do ryzyka na krajowym parkiecie traciły spółki, które w poprzednich dniach były najmocniejsze. Skrajnym przypadkiem jest JSW, które spadło o ponad 10 proc., wyraźnie cofnęły się także Tauron, Lotos, Alior czy KGHM" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

"W szerszym ujęciu zniżkowały także Biomed-Lublin czy Millennium, które ostatnio mocno zyskiwały. Co ciekawe, przy wyraźnych obrotach przed spadkami obronił się CD Projekt" - dodał.

Kozłowski zwrócił uwagę, że w najbliższym czasie nastroje krajowych inwestorów mogą być uzależnione od rozpoczynającego się sezonu wyników. Dodał, że widzi ryzyko ich schłodzenia.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 spadł o 1,64 proc. do 1.953,49 pkt., WIG zniżkował o 1,53 proc. do 57.226,74 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,63 proc. do 4.123,45 pkt., a sWIG80 stracił 0,83 proc. do 17.137,47 pkt.

Obroty na GPW wyniosły blisko 1.200 mln zł, z czego ok. 900 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (231 mln zł) oraz JSW (93 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX pozostawał nieznacznie poniżej zera, a S&P; 500 zwyżkował o 0,1 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zniżkowała większość, bo 13 z 15 indeksów. Na koniec dnia najmocniej traciły leki - w dół o 4,1 proc., a także energia, odzież i górnictwo - po około 3 proc.

Spadkom oparły się jedynie motoryzacja i branża spożywcza - wzrosły po 0,4 proc.

W WIG20 na zamknięciu sesji zniżkowało 17 spółek. Przez cały dzień spadkom przewodziło JSW, lider środowych wzrostów. Kurs spadł o 10,5 proc. do 31,32 zł.

Mocno tracił także Tauron - w dół o 5,3 proc. do 2,96 zł, a Santander, LPP i Lotos zniżkowały po blisko 4 proc. Z kolei KGHM, PGE i Alior straciły po około 3 proc.

Nad kreską pozostały jedynie: Dino, CD Projekt i PGNiG, przy czym wzrosty ich kursów nie przekroczyły 0,5 proc.

W indeksie średnich spółek przez większą część dnia spadkom przewodził Celon Pharma. Podano, że akcjonariusze zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 15 mln akcji. Na zamknięciu kurs spadł o 5 proc. do 49,5 zł, przy czym mocniej spadały Millennium - o 6 proc. do 3,94 zł. i Biomed-Lublin - o 6,7 proc. do 8,42 zł.

Po około 4 proc. zniżkowały Ten Square Games, Cormay i Kruk.

W sWIG80 po blisko 5 proc. straciły Trakcja, Polimex Mostostal, Krynica Vitamin i Sanok.

W takim otoczeniu wzrostem o 6,4 proc. do 29,9 zł wyróżnił się kurs Games Operators. O blisko 5 proc., do 19,35 zł, wzrósł TIM.

Drugi dzień z rzędu w dwucyfrowym tempie rósł kurs Serinus Energy (o 36 proc. do 0,6 zł), po tym jak dzień wcześniej zyskał 30 proc.