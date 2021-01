GPW: Niewielkie zmiany indeksów; WIG20 lekko w górę

Dzięki dobrej końcówce środowej sesji na GPW, WIG20 zdołał wyjść nad kreskę i zakończył dzień wzrostem o 0,30 proc. Indeks krajowych blue chipów nadal znajduje się poniżej granicy 2.000 pkt. Z kolei najsłabszym z głównych indeksów był mWIG40, który stracił 0,52 proc.

"W środę na większości głównych parkietów w Europie obserwowaliśmy wzrosty. Prawdopodobnie środowe zwyżki wynikały z nadziei co do polityki Joe Bidena, który zostanie dzisiaj zaprzysiężony na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nieco w tyle za zagranicznymi indeksami pozostawał w środę WIG20, który ostatecznie lekko poszedł w górę o 0,30 proc. To dość słaba próba odbicia WIG20 po wczorajszym zejściu poniżej poziomu 2.000 pkt. Dopóki indeks krajowych blue chipów znajduje się poniżej granicy 2.040 pkt., to z punktu widzenia analizy technicznej coraz bardziej realny jest scenariusz pogłębienia się korekty spadkowej. Wsparciem dla WIG20 jest teraz poziom 1.930 pkt." - powiedział PAP Biznes analityk XTB, Łukasz Stefanik.

Na zamknięciu środowej sesji WIG20 wzrósł 0,30 proc. do 1.986,09 pkt., WIG zwyżkował 0,12 proc. do 58.114,63 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,52 proc. do 4.191,83 pkt., a sWIG80 zyskał nieznacznie - o 0,04 proc. osiągając poziom 17.281,68 pkt. (najwyżej od listopada 2007 r.). Obroty na GPW wyniosły 1.396 mln zł, z czego ok. 1.025 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (183 mln zł) oraz KGHM-u (146 mln zł). W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał ok. 0,75 proc., a S&P; 500 zwyżkował ponad 1 proc. Na warszawskim parkiecie większość - 9 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-budownictwo (w dół 1,74 proc.) oraz WIG-leki (o 0,95 proc.). Z kolei najwięcej zyskała branża górnicza - w górę o 1,55 proc. W środę najmocniejszym z krajowych blue chipów została Jastrzębska Spółka Węglowa, której kurs wzrósł 5,74 proc. do 35 zł. Jak powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora, na ostatnie wzrosty akcji JSW na warszawskiej giełdzie wpływ miały przede wszystkim rosnące ceny węgla koksowego, które dotychczas pozostawały na relatywnie niskim poziomie. Na kolejnych pozycjach pod względem wzrostów w WIG20 były: Alior (w górę o 3,97 proc. do 18,975 zł) i CCC (wzrost o 3,64 proc. do 83,14 zł). Po serii trzech spadkowych sesji z rzędu, w środę akcje CD Projektu podrożały o 1,81 proc. do 252,7 zł. "CD Projekt +zaksięgował+ w środę wsparcie w okolicy 250 zł, dzięki czemu na notowaniach spółki tworzy się potrójne dno przy tym poziomie. Aby myśleć o większym odbiciu walorów CD Projektu, to notowania spółki muszą pokonać opór 285 zł" - ocenił Łukasz Stefanik. Najmocniej w WIG20, bo o 1,80 proc. do 73,65 zł, zniżkował kurs Allegro. Prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią Gary Topp poinformował PAP Biznes, że platforma handlu internetowego AliExpress planuje wraz z CaiNiao i polskimi partnerami uruchomić próbny projekt własnych automatów do odbierania paczek. Na drugiej pozycji pod względem spadków w indeksie było Dino Polska, które poszło w dół 1,59 proc. do 259,6 zł. Pod kreską znalazły także spółki energetyczne: PGE spadło 1,08 proc. do 7,176 zł, a Tauron poszedł w dół 0,51 proc. do 3,124 zł. Wśród najmocniej zwyżkujących spółek w mWIG40 były także: Develia (o 3,18 proc.), BNP Paribas Bank (o 2,83 proc.). Większość spółek w mWIG40 zakończyła dzień pod kreską. Najmocniej w indeksie średnich spółek straciły: Mercator (6,46 proc.) oraz Biomed Lublin (o 4,04 proc.). Zarząd Mercator Medical wyraził zgodę na wybudowanie fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii. Inwestycja, której budżet wynosi ok. 155,95 mln zł zostanie sfinansowana ze środków własnych Mercator Medical Thailand. O 0,66 proc. w dół poszły akcje mBanku. Bank podał, że rezerwa mBanku na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów walutowych, utworzona w IV kwartale 2020 r., wynosi 439,5 mln zł. W sWIG80 najmocniej wzrosły: Krynica Vitamin - o 12,68 proc., TIM - o ponad 6 proc. Z kolei najmocniej w dół, bo 4,85 proc., poszły akcje Ferro. Mocno na wartości, bo 4,26 proc., stracił też Sanok. Na szerokim rynku 3,27 proc. zyskał Votum. W IV kwartale 2020 roku 95 proc. sądowych wyroków w sprawach kredytów indeksowanych czy denominowanych do franka szwajcarskiego było korzystnych dla konsumentów - wynika z przygotowanego dla PAP Biznes zestawienia Votum Robin Lawyers.