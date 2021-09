GPW: rekordy sWIG80 i mWIG40

Po wzroście o 0,1 proc. do 21.737,12 pkt. indeks sWIG80 ustanowił drugi z rzędu historyczny rekord. mWIG40 także zyskał 0,1 proc. i zamknął sesję na 5.334,70 pkt., najwyższym poziomie od 14 lat. W grupie największych spółek liderem wzrostów był PKN Orlen - jego akcje poszły w górę o 4,6 proc., najwięcej od ośmiu miesięcy. Według Konrada Ryczko na rynku amerykańskim można zauważyć obawę przed korektą, co stanowi czynnik ryzyka także dla GPW.

"Druga z rzędu wzrostowa sesja przy obrotach przekraczających 1 mld zł pokazuje, że naszym rynkiem zainteresował się kapitał zagraniczny. Pod koniec dnia mieliśmy lekkie schłodzenie nastrojów w związku z cofnięciem notowań na rynkach zagranicznych. Pewne wątpliwości odnośnie kontynuacji wzrostów budzi zachowanie rynku amerykańskiego, na którym próby powrotu do trendu wzrostowego są dość niemrawe. Można odnieść wrażenie, że rynek obawia się korekty" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

Po otwarciu na poziomie 20 pkt. niższym od poniedziałkowego zamknięcia (wpływ na to miało przede wszystkim odłączenie prawa do dywidendy dla akcji PZU i Cyfrowego Polsatu) WIG20 niemal przez całą sesję zyskiwał na wartości i ostatecznie na zamknięciu sesji znalazł się na poziomie 2.376,01 pkt., o 16 pkt. wyższym od otwarcia sesji. W odniesieniu do poniedziałku wartość indeksu spadła o 0,5 proc.

Lepiej to, co działo się na wtorkowej sesji oddał WIG, którego wartość uwzględnia dywidendy. Indeks zyskał 0,33 proc. i zakończył notowania na poziomie 72.040,73 pkt., o krok od historycznego rekordu. Drugi raz z rzędu najwyższe zamknięcie sesji w historii zanotował sWIG80, po wzroście o 0,1 proc. do 21.737,12 pkt. Najwyższe zamknięcie sesji od 14 lat zanotował indeks mWIG40, również po wzroście o 0,1 proc. do 5.334,70 pkt.

Zmian cen na rynkach nie wywołał odczyt sierpniowej inflacji CPI w USA. Jak podał Departament Pracy, ceny konsumpcyjne w sierpniu wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 5,3 proc. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +5,3 proc. rdr.

Obroty akcjami przekroczyły 1,35 mld zł, z czego 1,05 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów był PKN Orlen (160,5 mln zł), wyprzedzając PZU (134,9 mln zł) i KGHM (118,9 mln zł).

Z 15 indeksów branżowych sesję na plusie zakończyło 10, a liderem wzrostów był WIG-Paliwa (+3,2 proc.). Ponad 1 proc. zyskały także indeksy sektorów nieruchomości, motoryzacyjnego i telekomunikacyjnego.

Liderem wzrostów w WIG20 był PKN Orlen - kurs akcji zwyżkował o 4,6 proc. do 80,50 zł i znalazł się na najwyższym poziomie od trzech miesięcy. Z tak dobrej sesji akcjonariusze spółki mogli się po raz ostatni cieszyć w styczniu. W poniedziałek notowania akcji Orlenu poszły w górę o 3,3 proc.

Ponad 2 proc. poszedł w górę - po odcięciu praw do dywidendy w wysokości 3,5 zł na akcję - kurs PZU.

Poziom 52-tyg. maksimum nieznacznie przekroczył Tauron, po wzroście o 0,7 proc. do 3,673 zł.

Trzecią sesję z rzędu spadały notowania Mercator Medical. Kurs akcji obniżył się o 7 proc. do 147,95 zł, pogłębiając roczne maksimum.

Bardzo interesujący przebieg miała sesja w grupie spółek o nieco niższej kapitalizacji - na przykład na ZE PAK. Obroty akcjami spółki wyniosły ponad 32 mln zł i był to najlepszy wynik w sWIG80 i dziesiąty na całym rynku. Przez większą część sesji kurs znajdował się w okolicach 28 zł, ponad 10 proc. powyżej poprzedniego zamknięcia. Jednak przed 16.00 doszło do gwałtownego zwrotu przy zwiększonych obrotach i ostatecznie na zamknięciu kurs akcji spadł o 16,3 proc. do 21,10 zł. Na fali zapowiedzi rozwoju projektu małych reaktorów jądrowych na bazie aktywów ZE PAK, złożonej przez Zygmunta Solorza i Michała Sołowowa, kurs ZE PAK urósł w pierwszej połowie września ponad 130 proc.

Ponad 27 mln zł wyniosły obroty akcjami Bogdanki. Kurs akcji poszedł w górę 10,9 proc. do 42,80 zł, najwyższego poziomu od ponad dwóch lat.

"Spółki związane z węglem to jeden z głównych spekulacyjnych tematów w ostatnich dniach" - powiedział Konrad Ryczko.

Fala spekulacji uniosła we wtorek także kurs Bumechu, który w trakcie notowań rósł niemal 20 proc., ale zakończył notowania zwyżką o 1,4 proc. do 6,8 zł. Obroty akcjami przekroczyły 4 mln zł. W poniedziałek Bumech podrożał 36 proc.

W grupie firm z sWIG80 wzrostem o 9,9 proc. do 0,8789 zł wyróżnił się Serinus. Obroty akcjami wyniosły 5,2 mln zł.

O 8,1 proc. do 9,4 zł poszły w górę notowania Agory.

W gronie średnich spółek 5,4-proc. wzrostem wyróżniła się Develia. Spółka zależna Develii zawarła przedwstępną umowę na sprzedaż 79,55 proc. udziałów w nieruchomości Sky Tower we Wrocławiu z Olimp Investment. Pozostałe udziały (20,45 proc.) pozostają w posiadaniu właścicieli wydzielonych lokali w budynku Sky Tower.

Najwyżej od czterech lat notowany był Kruk, po wzroście o 3,3 proc. do 336 zł.